Als Team sieht, womit Leute ins Tierheim kommen, fällt die Kinnlade herunter

Tangent (Oregon/USA) - Sie wollten ihr Tierheim in einer Stunde schließen, als mehrere Leute mit zwei großen Boxen bei ihnen aufschlugen. In der "SafeHaven Humane Society" in Tangent, USA, fielen den Teammitgliedern die Kinnladen herunter, als sie genauer hinsahen.

Nur eine von mehreren Katzen lugte aus einer von zwei großen Boxen hervor. © Facebook/Screenshot/SafeHaven Humane Society

Wie das Tierheim vor wenigen Tagen auf Facebook berichtete, befanden sich in der ersten Box vier erwachsene Katzen, zwei davon trächtig. In der zweiten waren neun Katzenbabys und zwei weitere erwachsene Samtpfoten!

"Man rief mich aus dem Büro an und sagte: 'Hey, ich brauche dringend Hilfe'", erzählte Katie Storm, eine Mitarbeiterin der Safe Haven Humane Society, in einem Interview mit The Dodo.

Die Leute, die Ende Juni mit den Katzen-Boxen gekommen waren, gaben an, diese zusammengeklebt vor einem Baumarkt gefunden zu haben.

"Niemand in der Gegend konnte ihnen sagen, woher sie stammten, und sie wussten in diesem Moment nicht weiter", so Storm. "Also nahmen sie die Tiere mit und fuhren zu uns."

Natürlich brachte dieser spontane "Überfall" seine Probleme mit sich.