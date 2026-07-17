Miu-Miu ist auf Deine Hilfe angewiesen: Wer hat ein großes Herz für die kleine Katze?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Tierschutzverein München bemüht sich um ein neues Zuhause für Katze Miu-Miu. Die freundliche Samtpfote sucht besondere Halter.

Von Friederike Hauer

München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für die Europäisch-Kurzhaar-Katze "Miu-Miu". Findet sie ihr Glück?

Katze Miu-Miu genießt jede Aufmerksamkeit von Menschen.
Katze Miu-Miu genießt jede Aufmerksamkeit von Menschen.  © Tierheim München (2)

Die ungefähr 2018 geborene Miu-Miu kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Hier zeigt sie sich als gesprächige und sehr zutrauliche Katze.

Nach Einschätzung der Tierheim-Mitarbeiter könnte Miu-Miu gut zu einer Familie mit Kindern ab etwa 15 Jahren ziehen. Die Samtpfote genießt die Nähe zu Menschen und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Mit Artgenossen ist sie hingegen nicht verträglich und sucht daher einen Platz in Wohnungshaltung mit einem vernetzten Balkon.

Ein stressfreies Zuhause ist für die Katze besonders wichtig, da sie an Epilepsie leidet. Sie braucht deshalb dreimal täglich zu festen Zeiten Medikamente, erklärt das Tierheim.

Katzen-Schwestern völlig verstört abgegeben: Wer gibt Moni und Milanese eine Chance?
Katzen Katzen-Schwestern völlig verstört abgegeben: Wer gibt Moni und Milanese eine Chance?

Um ein gesundes Leben zu führen, sollte sie zudem etwas abnehmen. Die Pfleger im Katzenhaus beraten Dich zu ihrem Gesundheitszustand gerne weiter ausführlich.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 und lerne Miu-Miu bei einem Besuch im Tierheim kennen.

Tierschutzverein München: Wellensittiche auf der Suche nach ihrem Glück

Die Wellensittiche Linda und Oscar sind ein Paar, das gemeinsam ein neues Zuhause sucht.
Die Wellensittiche Linda und Oscar sind ein Paar, das gemeinsam ein neues Zuhause sucht.  © Tierheim München

Auch 31 Wellensittiche warten derzeit im Tierheim auf ihr Happy End. "Die meisten sind Fundtiere, die nie abgeholt wurden. Offenbar wurden sie nicht vermisst", erklärt der Tierschutzverein.

Teilweise kämpfen die Vögel mit gesundheitlichen Problemen und suchen Menschen, die bereit sind, sich liebevoll um sie zu kümmern.

Die Tiere werden einzeln, als Partner für einen eigenen Wellensittich, oder als Pärchen abgegeben. Auch die Eingliederung in einen bestehenden Schwarm ist möglich. Die Hauptsache ist, dass die Exoten ein artgerechtes Zuhause finden. Das bedeutet: ausreichend Platz zum Fliegen. Bestenfalls dürfen sie ein eigenes Vogelzimmer oder eine Voliere beziehen, ein kleiner Standkäfig ist nicht geeignet.

Sechs verspielte Kitten suchen ein Zuhause: Wer gibt zwei von ihnen eine Chance?
Katzen Sechs verspielte Kitten suchen ein Zuhause: Wer gibt zwei von ihnen eine Chance?

Hast Du ein passendes Plätzchen für die bunten Tiere? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000520 im Kleintierhaus.

Titelfoto: Tierheim München (2)

Mehr zum Thema Katzen: