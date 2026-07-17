Miu-Miu ist auf Deine Hilfe angewiesen: Wer hat ein großes Herz für die kleine Katze?
München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für die Europäisch-Kurzhaar-Katze "Miu-Miu". Findet sie ihr Glück?
Die ungefähr 2018 geborene Miu-Miu kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Hier zeigt sie sich als gesprächige und sehr zutrauliche Katze.
Nach Einschätzung der Tierheim-Mitarbeiter könnte Miu-Miu gut zu einer Familie mit Kindern ab etwa 15 Jahren ziehen. Die Samtpfote genießt die Nähe zu Menschen und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Mit Artgenossen ist sie hingegen nicht verträglich und sucht daher einen Platz in Wohnungshaltung mit einem vernetzten Balkon.
Ein stressfreies Zuhause ist für die Katze besonders wichtig, da sie an Epilepsie leidet. Sie braucht deshalb dreimal täglich zu festen Zeiten Medikamente, erklärt das Tierheim.
Um ein gesundes Leben zu führen, sollte sie zudem etwas abnehmen. Die Pfleger im Katzenhaus beraten Dich zu ihrem Gesundheitszustand gerne weiter ausführlich.
Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 und lerne Miu-Miu bei einem Besuch im Tierheim kennen.
Tierschutzverein München: Wellensittiche auf der Suche nach ihrem Glück
Auch 31 Wellensittiche warten derzeit im Tierheim auf ihr Happy End. "Die meisten sind Fundtiere, die nie abgeholt wurden. Offenbar wurden sie nicht vermisst", erklärt der Tierschutzverein.
Teilweise kämpfen die Vögel mit gesundheitlichen Problemen und suchen Menschen, die bereit sind, sich liebevoll um sie zu kümmern.
Die Tiere werden einzeln, als Partner für einen eigenen Wellensittich, oder als Pärchen abgegeben. Auch die Eingliederung in einen bestehenden Schwarm ist möglich. Die Hauptsache ist, dass die Exoten ein artgerechtes Zuhause finden. Das bedeutet: ausreichend Platz zum Fliegen. Bestenfalls dürfen sie ein eigenes Vogelzimmer oder eine Voliere beziehen, ein kleiner Standkäfig ist nicht geeignet.
Hast Du ein passendes Plätzchen für die bunten Tiere? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000520 im Kleintierhaus.
Titelfoto: Tierheim München (2)