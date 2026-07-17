Miu-Miu ist auf Deine Hilfe angewiesen: Wer hat ein großes Herz für die kleine Katze?

München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für die Europäisch-Kurzhaar-Katze "Miu-Miu". Findet sie ihr Glück?

Katze Miu-Miu genießt jede Aufmerksamkeit von Menschen. © Tierheim München (2)

Die ungefähr 2018 geborene Miu-Miu kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Hier zeigt sie sich als gesprächige und sehr zutrauliche Katze.

Nach Einschätzung der Tierheim-Mitarbeiter könnte Miu-Miu gut zu einer Familie mit Kindern ab etwa 15 Jahren ziehen. Die Samtpfote genießt die Nähe zu Menschen und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Mit Artgenossen ist sie hingegen nicht verträglich und sucht daher einen Platz in Wohnungshaltung mit einem vernetzten Balkon.

Ein stressfreies Zuhause ist für die Katze besonders wichtig, da sie an Epilepsie leidet. Sie braucht deshalb dreimal täglich zu festen Zeiten Medikamente, erklärt das Tierheim.

Um ein gesundes Leben zu führen, sollte sie zudem etwas abnehmen. Die Pfleger im Katzenhaus beraten Dich zu ihrem Gesundheitszustand gerne weiter ausführlich.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 und lerne Miu-Miu bei einem Besuch im Tierheim kennen.