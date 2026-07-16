Vollzeit-Kuschelpersonal gesucht! Wer ist bereit für dieses zuckersüße Katzen-Quartett?

746 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Das ist mal kreativ: Ein zuckersüßes Katzen-Quartett sucht ein neues Zuhause und hat sich dafür in einem Video kurzerhand selbst vorgestellt.

Von Juliane Bonkowski

Rötha - Das ist mal kreativ: Ein zuckersüßes Katzen-Quartett sucht ein neues Zuhause und hat sich dafür in einem Video kurzerhand selbst vorgestellt. Die Anforderung an alle potenziellen Interessenten: Ihr solltet vor allem Vollzeit-Kuschelpersonal sein!

Ginora (l.) ist ein kleiner Wirbelwind, June kuschelt am liebsten ganz viel.
Ginora (l.) ist ein kleiner Wirbelwind, June kuschelt am liebsten ganz viel.  © Bildmontage: Tierschutzverein Leipziger Land e.V.

Eben jenes sucht Samtpfote Trixie für sich und ihre drei Freundinnen Ginora, June und Schnurrsula. Und natürlich würden sich auch die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Leipziger Land im Röthaer Ortsteil Oelzschau freuen, wenn es für die Damen-Runde bald ein neues Zuhause gäbe.

Alle vier kamen vor zwei Jahren als Fundkitten ins Tierheim, fanden 2025 schließlich neue Familien. Doch dort wollte man sie schon wenige Monate später nicht mehr.

"Der Abgabegrund? Schnurrsula und ich haben das mit dem Katzenklo eher als unverbindliche Empfehlung verstanden", erzählt Trixie im Namen ihrer Mädels.

Lili gehört noch längst nicht zum alten Eisen! Katzen-Omi hat aber ihr Päckchen zu tragen
Katzen Lili gehört noch längst nicht zum alten Eisen! Katzen-Omi hat aber ihr Päckchen zu tragen

Und ergänzt: "Aber keine Sorge! Der Tierarzt sagt: Alles okay. Wir sagen: Mehr Platz bitte! Seit dem Außengehege läuft's nämlich deutlich besser."

Das wichtigste für die ziemlich besten Freundinnen seien Spielen und ausgiebige Streicheleinheiten.

Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Katzen-Damen beziehen nur im Doppelpack ihr neues Zuhause

Schnurrsula (l.) hat nicht nur einen süßen Namen, sondern auch viel Power. Auch sie und Trixie wollen endlich in ihr Für-immer-Zuhause ziehen.
Schnurrsula (l.) hat nicht nur einen süßen Namen, sondern auch viel Power. Auch sie und Trixie wollen endlich in ihr Für-immer-Zuhause ziehen.  © Bildmontage: Tierschutzverein Leipziger Land e.V.

Und weil das alleine doof ist, ist eine der Voraussetzungen, dass die Miezen nur im Doppelpack vermittelt werden. Außerdem soll es Wohnungshaltung sein, aber: "Mit Balkon-Dauerzugang oder Auslaufgehege hätten wir unser eigenes Katzenkino."

Alle vier leiden unter Calici- und Herpesviren. Das bedeutet für den Menschen und andere Tiere erst mal nichts, andere Katzen können sich allerdings damit anstecken. Es sei also wichtig, dass entweder keine weiteren Samtpfoten mit im Haushalt leben oder welche, die ebenfalls infiziert sind.

Habt keine Scheu, zu diesem Thema werdet Ihr ausgiebig beraten, solltet Ihr Interesse haben. Hauptsache ist, dass das Quartett endlich ein eigenes Sofa beziehen kann, denn eigentlich leben die Vierbeiner schon fast ihr ganzes Leben im Tierheim.

Sechs verspielte Kitten suchen ein Zuhause: Wer gibt zwei von ihnen eine Chance?
Katzen Sechs verspielte Kitten suchen ein Zuhause: Wer gibt zwei von ihnen eine Chance?

Wollt Ihr Wirbelwind Ginora, Kuschelmaus June, Powerpaket Schnurrsula und Extrem-Schmuserin Trixie kennenlernen? Dann meldet Euch über das Kontaktformular auf der Webseite des Vereins. Dort findet Ihr auch ausführliche Beschreibungen zu jeder einzelnen Stubentigerin.

Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein Leipziger Land e.V.

Mehr zum Thema Katzen: