Vollzeit-Kuschelpersonal gesucht! Wer ist bereit für dieses zuckersüße Katzen-Quartett?

Rötha - Das ist mal kreativ: Ein zuckersüßes Katzen -Quartett sucht ein neues Zuhause und hat sich dafür in einem Video kurzerhand selbst vorgestellt. Die Anforderung an alle potenziellen Interessenten: Ihr solltet vor allem Vollzeit-Kuschelpersonal sein!

Ginora (l.) ist ein kleiner Wirbelwind, June kuschelt am liebsten ganz viel. © Bildmontage: Tierschutzverein Leipziger Land e.V.

Eben jenes sucht Samtpfote Trixie für sich und ihre drei Freundinnen Ginora, June und Schnurrsula. Und natürlich würden sich auch die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Leipziger Land im Röthaer Ortsteil Oelzschau freuen, wenn es für die Damen-Runde bald ein neues Zuhause gäbe.

Alle vier kamen vor zwei Jahren als Fundkitten ins Tierheim, fanden 2025 schließlich neue Familien. Doch dort wollte man sie schon wenige Monate später nicht mehr.

"Der Abgabegrund? Schnurrsula und ich haben das mit dem Katzenklo eher als unverbindliche Empfehlung verstanden", erzählt Trixie im Namen ihrer Mädels.

Und ergänzt: "Aber keine Sorge! Der Tierarzt sagt: Alles okay. Wir sagen: Mehr Platz bitte! Seit dem Außengehege läuft's nämlich deutlich besser."

Das wichtigste für die ziemlich besten Freundinnen seien Spielen und ausgiebige Streicheleinheiten.