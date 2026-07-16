Vollzeit-Kuschelpersonal gesucht! Wer ist bereit für dieses zuckersüße Katzen-Quartett?
Rötha - Das ist mal kreativ: Ein zuckersüßes Katzen-Quartett sucht ein neues Zuhause und hat sich dafür in einem Video kurzerhand selbst vorgestellt. Die Anforderung an alle potenziellen Interessenten: Ihr solltet vor allem Vollzeit-Kuschelpersonal sein!
Eben jenes sucht Samtpfote Trixie für sich und ihre drei Freundinnen Ginora, June und Schnurrsula. Und natürlich würden sich auch die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Leipziger Land im Röthaer Ortsteil Oelzschau freuen, wenn es für die Damen-Runde bald ein neues Zuhause gäbe.
Alle vier kamen vor zwei Jahren als Fundkitten ins Tierheim, fanden 2025 schließlich neue Familien. Doch dort wollte man sie schon wenige Monate später nicht mehr.
"Der Abgabegrund? Schnurrsula und ich haben das mit dem Katzenklo eher als unverbindliche Empfehlung verstanden", erzählt Trixie im Namen ihrer Mädels.
Und ergänzt: "Aber keine Sorge! Der Tierarzt sagt: Alles okay. Wir sagen: Mehr Platz bitte! Seit dem Außengehege läuft's nämlich deutlich besser."
Das wichtigste für die ziemlich besten Freundinnen seien Spielen und ausgiebige Streicheleinheiten.
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Katzen-Damen beziehen nur im Doppelpack ihr neues Zuhause
Und weil das alleine doof ist, ist eine der Voraussetzungen, dass die Miezen nur im Doppelpack vermittelt werden. Außerdem soll es Wohnungshaltung sein, aber: "Mit Balkon-Dauerzugang oder Auslaufgehege hätten wir unser eigenes Katzenkino."
Alle vier leiden unter Calici- und Herpesviren. Das bedeutet für den Menschen und andere Tiere erst mal nichts, andere Katzen können sich allerdings damit anstecken. Es sei also wichtig, dass entweder keine weiteren Samtpfoten mit im Haushalt leben oder welche, die ebenfalls infiziert sind.
Habt keine Scheu, zu diesem Thema werdet Ihr ausgiebig beraten, solltet Ihr Interesse haben. Hauptsache ist, dass das Quartett endlich ein eigenes Sofa beziehen kann, denn eigentlich leben die Vierbeiner schon fast ihr ganzes Leben im Tierheim.
Wollt Ihr Wirbelwind Ginora, Kuschelmaus June, Powerpaket Schnurrsula und Extrem-Schmuserin Trixie kennenlernen? Dann meldet Euch über das Kontaktformular auf der Webseite des Vereins. Dort findet Ihr auch ausführliche Beschreibungen zu jeder einzelnen Stubentigerin.
Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein Leipziger Land e.V.