Katze schon zum zweiten Mal im Tierheim: So reagieren ihre Pfleger

München - Europäisch-Kurzhaar Valentina kam ursprünglich als Fundtier ins Münchner Tierheim . Eine Vermittlung brachte leider nicht das gewünschte Happy End - bekommt die Katze noch mal eine Chance?

Katze Valentina sucht geduldige Menschen. © Tierheim München

Beim zweiten Mal waren Valentinas Besitzer überfordert mit der Haltung der Katze, erklärt das Tierheim. Valentina wurde etwa im Jahr 2024 geboren und ist bereits kastriert.

Sie ist eine sehr ängstliche und temperamentvolle Katze, die bisher kaum Kontakt zu Menschen hatte. Dass man ihr Zeit zum Ankommen gibt, ist daher sehr wichtig.

Die Samtpfote möchte noch nicht angefasst werden, erkennen ihre Pfleger im Katzenhaus: "Wenn es ihr zu viel wird oder sie sich bedrängt fühlt, kann sie auch nach vorne gehen". Valentina hofft daher auf einfühlsame Menschen, die viel Geduld mitbringen.

Mit anderen Katzen ist sie nicht verträglich. In ihrem neuen Zuhause müssen ihr viele Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten geboten werden, damit sie sich sicher fühlen kann. Ein Balkon wäre eine Bereicherung, ist aber kein Muss für die Haltung von Valentina.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG und lerne Valentina kennen.