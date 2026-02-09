Als Tierschützer entdecken, was noch in Box von Katze ist, bricht ihnen das Herz
Philadelphia (Pennsylvania, USA) - Hunde und Katzen kommen in der Regel ins Tierheim, wenn ihre Besitzer sie nicht mehr wollen. Im Falle von Kater Jack sahen die Dinge im vergangenen Monat ganz anders aus. Er kam in einer Transportbox zu "PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society)" in Pennsylvania. Als die dortigen Mitarbeiter sahen, was noch darin verstaut war, brach es ihnen das Herz.
Ihr Besitzer, der sich nun wirklich nicht von seinem Fellfreund trennen wollte, hatte ihm extra einen Hoodie als Decke mitgegeben. Der Hintergrund: Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste der Mann für mehrere Monate ins Krankenhaus.
Er hatte also keine Chance seinen geliebten Jack bei sich zu behalten. Von einem Abschied für immer wollte der Katzenbesitzer allerdings auch nichts wissen. Stattdessen setzte er mit seinem speziellen Erinnerungsstück auf ein Wiedersehen. Aber wie?
Cory Topel von PAWS gab Newsweek diese Woche ein Interview, erklärte, dass der Mann sich eine vorübergehende Pflegestelle für Jack gewünscht hatte.
"Der Bedarf an vorübergehenden Pflegestellen ist stets größer als unser Angebot. Deshalb suchen wir aktiv nach Menschen, die sich uns anschließen und sowohl Haustiere als auch heimatlose Tiere in Pflege nehmen möchten", sagte sie.
Doch ging die Rechnung für den 16 Jahre alten Stubentiger auf?
Facebook-Video zeigt rührende Szene mit Kater Jack
Topel bestätigte dem US-Magazin, dass Jack glücklicherweise bei einer passenden Familie untergekommen ist.
Eines bleibt dem Kater dort in jedem Fall erhalten: "Wir lassen Jack den Hoodie, weil er vertraut riecht und ihm Geborgenheit gibt."
Unterdessen konnte die herzergreifende Geste des Herrchens auch auf Facebook überzeugen. Dort hat das Video, in dem die Samtpfote auf dem Hoodie liegt, seit dem 29. Januar mehr als 100.000 Klicks erreicht.
Nun hoffen alle Beteiligten, dass Jacks Besitzer bald gesund und kräftig genug sein wird, um sein treues Schnurrhaar wieder zu sich zu holen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society)