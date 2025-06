Baby-Katze verlässt Tierheim in Rekordzeit: Diese emotionale Story steckt dahinter

Köln - Für ein einsames Kätzchen haben sich die Ereignisse am Wochenende regelrecht überschlagen - innerhalb kürzester Zeit steckt es in einem völlig neuen Leben.

Alles in Kürze

Dieses kleine Kätzchen wurde als Fundtier eingeliefert, ist nach nur einer Stunde aber wieder weitergezogen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit einer turbulenten Geschichte im Gepäck landete am Samstag eine winzig kleine Fundkatze im Tierheim Dellbrück.

Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner der hilfsbereiten Tierretter ahnen konnte: Das Tier wird nur ein paar Stunden später weiterziehen und in ein neues Leben aufbrechen.

Zunächst aber wurde das Kätzchen als Fundtier auf einer Polizeiwache abgegeben, von wo es mit einem riesigen Tiertransporter eingesammelt und schließlich in den Osten Kölns verfrachtet wurde.

Nur kurz nach der Einlieferung und just in dem Moment, in dem sämtliche Vorbereitungen auf einen längeren Aufenthalt getroffen worden waren, kam eine Mitarbeiterin mit einem goldenen Tipp um die Ecke.

Wie das Tierheim mitteilt, soll eine Tierarzthelferin auf der Suche nach einer Babykatze gewesen sein, "da sie gerade ein einzelnes mutterloses Kitten aufzog."