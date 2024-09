Snowball und Puschel: Behandlungskosten für Kätzchen reißen Loch in Vereinskasse

Die Samtpfote hatte eine starke Flüssigkeitsansammlung im Körper. Beim Röntgen waren die Organe kaum noch sichtbar und der Körper war so stark angeschwollen, dass Snowball zu ersticken drohte.

Was war passiert? Die beiden Samtpfoten kamen auf Umwegen zu dem Verein: "Es gibt nicht nur unkastrierte Streunerkatzen, die unerwünschten Nachwuchs bekommen, sondern es gibt auch Besitzer, die nicht kastrieren und damit Tierleid fördern...", heißt es.

Auch Schwester "Puschel" wird vom Verein versorgt, damit sie wieder fit wird. © Tierschutzverein Mittweida e.V.

"Es gab gute und schlechte Tage in dieser Zeit. Als wenn nicht schon alles schlimm genug wäre, ist festgestellt worden, dass Snowball an FIP (feline infektiöse Peritonitis - virale Infektionskrankheit, die im Körper der Katze zu Entzündungen führt, Anm. d. Redaktion) erkrankt ist. Wir haben dann sofort mit der Behandlung begonnen. Snowball hat einen langen Genesungsweg vor sich", heißt es weiter.

Während der Vierbeiner kämpft, kam auch seine Schwester "Puschel" zum Verein. Ihr ging es etwas besser, der Parasitenbefall bei ihr konnte schnell in den Griff bekommen werden.

Die kleine Katze hat allerdings nur einen halben Schwanz, der Grund dafür ist unklar.

"Da besonders Snowballs Genesungsweg lang ist, wird das ein großes Loch in unsere Vereinskasse reißen", teilte der Verein mit.

Wer finanzielle Unterstützung bei den Tierarztkosten leisten möchte, kann das per Überweisung an die Volksbank Mittweida DE65 8709 6124 0197 1212 20 oder auch per Paypal auf dieser Spendenseite tun.

Wie geht es den beiden aktuell? Wie der Tierschutzverein Mittweida gegenüber TAG24 mitteilte, konnte Puschel noch nicht geimpft werden, da sie noch etwas instabil ist. Snowball hat bereits vier Wochen seiner FIP-Therapie geschafft. Nun braucht er noch acht Wochen und dann gibt es noch drei Monate Wartezeit. Es dauert also noch etwas, bis die zwei Fellnasen in ein neues Zuhause vermittelt werden können.