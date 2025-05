Bei Katze Moppi (24) klopft der Tod an die Tür: "Ich gucke jeden Morgen, ob sie noch atmet"

Moppis Atemnot bereitet der Frührentnerin immer wieder Sorgen. Die Tierarztkosten von 320 Euro kann die Aufstockerin nur durch einen Online-Spendenaufruf stemmen. Die frühere Fachverkäuferin lebt von Erwerbsminderungsrente. Am Monatsende wird das Geld oft knapp.

Als ihr Vorbesitzer verstirbt, möchte niemand die damals bereits 18 Jahre alte Samtpfote mit dem verfilzten Fell aufnehmen. Marion (62) aber tut es. "Ich dachte, sie verbringt mit mir nur noch ein schönes Jahr. Und das ist sechs Jahre her", freut sie sich über das lange Leben in der ZDF-Doku "37 Grad".

Wäre Moppi ein Mensch, wäre sie etwa 110 Jahre alt. Die 24-jährige Katze ist zu Beginn der Dreharbeiten eine der ältesten in ganz Deutschland.

Marions zweite Katze ist "erst" 15 Jahre alt. © ZDF/David Klammer

"Diese ständige Sorge, ob das Tier noch lebt, wenn du nach Hause kommst ... Du lebst in einer Daueranspannung. Ich gucke jeden Morgen, ob sie noch atmet", so die Katzenmama.

Lange Zeit, das weiß Marion, wird die bereits mit Medikamenten versorgte Katze nicht mehr leben. Sie hofft: "Das Schönste wäre, wenn sie aufgrund ihres Alters einschläft und nicht mehr wach wird."

Kurz darauf ist es so weit. Die schwer hechelnde Moppi wird in die Tierklinik gebracht, wo die Worte des Veterinärs unmissverständlich sind. Es geht an die Verabschiedung.

Moppi schläft in den Armen ihrer Besitzerin ein. "Es ist eine Persönlichkeit, die geht", ist die 62-Jährige traurig. Und wird viele schöne Momente mit der betagten Katzenoma für immer in Erinnerung behalten.

Die komplette Doku mit einem weiteren vierbeinigen Protagonisten steht in der ZDFmediathek zum Streamen bereit.