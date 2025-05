Besitzer bringen Katze wegen Unsauberkeit ins Tierheim: Doch Emma hat ein viel schlimmeres Problem

Alles in Kürze

Emma wurde von ihren Besitzern im Tierheim Bergheim abgegeben. © Instagram/tierheim_bergheim

Wie die Bergheimer Tierretter jüngst auf ihrem Instagram-Kanal berichteten, handelt es sich bei Emma nämlich um eine Scottish-Fold-Katze, die sich leider aufgrund ihrer vermeintlich niedlichen Optik an großer Beliebtheit unter Katzenfreunden erfreuen.



Dabei müssen die Tiere für ihre unnatürlichen Faltohren "unendliches Leid" ertragen, wie das Tierheim informierte: "Die Züchtung ist eine absolute Qual für die Tiere, die meisten von ihnen sind massiv in ihrer Bewegung eingeschränkt und leiden ihr ganzes Leben lang unter starken Schmerzen".

So zahlt auch Emma einen hohen Preis für ihre zweifelhafte Schönheit und leidet trotz ihres zarten Alters von gerade mal einem Jahr bereits an starken Missbildungen, bedingt durch einen Gendefekt, wie die Tierretter gemeinsam mit einer Tierärztin in einem Instagram-Clip erklärten.

Emma werde demnach auch in Zukunft unter starken Schmerzen leiden und habe schon jetzt Schwierigkeiten beim Laufen. Und das war vermutlich auch der Grund, warum ihre Besitzer sie unter der fadenscheinigen Begründung im Tierheim abgegeben hatten.