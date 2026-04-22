Katzen-Mamas mit Babys gerettet: Was Pfleger dann sehen, werden sie so schnell nicht vergessen

Cumming (Georgia, USA) - Als das Team von "Furkids Animal Rescue and Shelters" aus Cumming in Georgia Mitte April von zwei Katzen und ihren Babys hörte, erwarteten alle "Business as usual". Doch als die Pfleger nach einem Anruf vor Ort waren und in den Karton blickten, in dem sich die Fellnasen befanden, sahen sie etwas, das sie so schnell nicht vergessen werden.

Die beiden Katzen-Mamas kamen mit ihrem Nachwuchs ins Tierheim. © Facebook/Screenshot/Furkids Animal Rescue and Shelters

Dort hatten sich zwei Katzenmütter zusammengetan und kümmerten sich gemeinsam um ihre insgesamt elf Kitten. Dabei schien es den Samtpfoten ziemlich egal zu sein, wer von ihnen welches Baby säugte.

"Es ist ungewöhnlich, dass zwei Katzenmütter zusammenkommen, um Ressourcen zu teilen, die Jungen der jeweils anderen zu säugen und gemeinsam ums Überleben zu kämpfen", sagte Karlie Lucas, die Social-Media-Expertin des Tierheims, jetzt in einem Interview mit The Dodo.

Demnach ging es den beiden Muttertieren nicht sonderlich gut, als sie zu Furkids kamen. Sie waren mit Schmutz bedeckt und untergewichtig. Aus diesem Grund wurden sie gründlich untersucht und geimpft. Seitdem hat sich der Wind gedreht.

"Es geht ihnen wunderbar", erzählte Lucas dem Tiermagazin. "Sie sind derzeit in einer Pflegestelle und ziehen ihre beiden Würfe gemeinsam auf", fügte sie hinzu.

Unterdessen gibt es einen Verdacht, warum die beiden tierischen Mamas so gut zusammenhalten.