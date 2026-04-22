Kätzchen Sunny war sehr krank: Tierschützer sorgen für das kleine Wunder

Dipperz - Nachdem die Tierschützer vom Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." im hessischen Dipperz jüngst immer wieder mit tragischen Rückschlägen bei ihren vierbeinigen Patienten zu kämpfen hatten, gibt es jetzt hoffnungsvolle Nachrichten.

Nach der Augen-OP und monatelanger Behandlung befindet sich Sunny jetzt glücklicherweise auf dem Weg der Besserung. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Denn Katze Sunny, eines der "Notfellchen" des Vereins und seiner Vorsitzenden Anke Hofmann, befindet sich nach einer Operation und intensiver Behandlung auf dem Weg der Besserung.

Doch dies sah zu Beginn ganz anders aus: Sunny kam im vergangenen August schwer krank in Ankes Obhut. Wegen eines unbehandelten Katzenschnupfens waren die Augen des damals gerade einmal acht Wochen alten Kätzchens schwer entzündet, total verklebt und kaum noch zu erkennen.

"Ein Anblick, den man nicht vergisst", sagt Anke rückblickend. Damals schien es, dass ein Auge wohl nicht mehr zu retten ist und entfernt werden muss.

Auch darüber hinaus sei ihr Zustand sehr besorgniserregend gewesen. "Und trotzdem hat sie sich nicht aufgegeben", berichtet Anke.