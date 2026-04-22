Kätzchen Sunny war sehr krank: Tierschützer sorgen für das kleine Wunder

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Im vergangenen Sommer kam Kätzchen Sunny in einem ganz erbärmlichen Zustand zu den Tierschützern der "Babyklappe". So geht es der Kleinen jetzt.

Von Marc Thomé

Dipperz - Nachdem die Tierschützer vom Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." im hessischen Dipperz jüngst immer wieder mit tragischen Rückschlägen bei ihren vierbeinigen Patienten zu kämpfen hatten, gibt es jetzt hoffnungsvolle Nachrichten.

Nach der Augen-OP und monatelanger Behandlung befindet sich Sunny jetzt glücklicherweise auf dem Weg der Besserung.
Nach der Augen-OP und monatelanger Behandlung befindet sich Sunny jetzt glücklicherweise auf dem Weg der Besserung.  © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Denn Katze Sunny, eines der "Notfellchen" des Vereins und seiner Vorsitzenden Anke Hofmann, befindet sich nach einer Operation und intensiver Behandlung auf dem Weg der Besserung.

Doch dies sah zu Beginn ganz anders aus: Sunny kam im vergangenen August schwer krank in Ankes Obhut. Wegen eines unbehandelten Katzenschnupfens waren die Augen des damals gerade einmal acht Wochen alten Kätzchens schwer entzündet, total verklebt und kaum noch zu erkennen.

"Ein Anblick, den man nicht vergisst", sagt Anke rückblickend. Damals schien es, dass ein Auge wohl nicht mehr zu retten ist und entfernt werden muss.

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Auch darüber hinaus sei ihr Zustand sehr besorgniserregend gewesen. "Und trotzdem hat sie sich nicht aufgegeben", berichtet Anke.

In schlimmem Zustand kam Sunny im vergangenen Sommer in Ankes Obhut.
In schlimmem Zustand kam Sunny im vergangenen Sommer in Ankes Obhut.  © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.
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"Genau für diese Tiere sind wir da", sagte die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann

Anke Hofmann ist die erste Vorsitzende des Vereins und steckt all ihre Energie in das Wohl ihrer "Notfellchen".
Anke Hofmann ist die erste Vorsitzende des Vereins und steckt all ihre Energie in das Wohl ihrer "Notfellchen".  © privat

Jetzt, nach OP und monatelanger tierärztlicher Behandlung, sei zum Glück eine deutliche Verbesserung erreicht worden. Eine Entwarnung bei Sunny gebe es aber noch nicht. "Aktuell wird sie weiterhin engmaschig tierärztlich betreut", erklärt die Vereinsvorsitzende. "Für die nächsten vier bis acht Wochen stehen noch intensive Behandlungen an."

Dennoch sorgt Sunnys Entwicklung bei Anke natürlich für große Erleichterung und bestätigt sie und ihren auf Spenden angewiesenen Verein bei ihrem Anliegen, Tieren in Not zu helfen. "Sunny ist eines von vielen Schicksalen", sagt sie. "Und jedes einzelne zeigt, wie sehr diese Tiere auf Hilfe angewiesen sind."

Ihr möchtet Anke und die "Babyklappe" unterstützen und dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft hilfesuchenden Tieren helfen können?

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Spenden könnt Ihr gerne an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal überweisen.

Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." kümmert sich um notleidende kleine Hunde und Katzen, die sonst keine Chance hätten.
Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." kümmert sich um notleidende kleine Hunde und Katzen, die sonst keine Chance hätten.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Ihr habt noch Fragen an Anke oder möchtet einfach mal mit ihr reden? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144), per WhatsApp oder E-Mail gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhaltet Ihr auch auf der Webseite des Vereins.

Titelfoto: Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

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