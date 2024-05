Besitzer wundern sich, dass Katze Wände im neuen Zuhause ständig anstarrt: Dann kommt die Wahrheit heraus

Michigan (USA) - Alles begann nach einem Umzug in das neue Haus seiner Besitzer in Michigan. Kater Sumo verhielt sich plötzlich seltsam.

Kater Sumo wirkt wegen der Wand beunruhigt. © Screenshot/TikTok/@razzle.reads

Immer wieder starrte das Tier die Wände an. Während Rachael (26) und ihr Mann sich über ihr Haustier lustig machten, ahnten sie nicht, was wirklich vor sich ging. Als sie endlich herausfanden, warum Sumo sich so seltsam verhielt, mussten sie sich bei ihm "entschuldigen".



In einem Interview mit Newsweek klärte Rachael die Geschichte nun auf. "Sumo starrte auch gelegentlich auf die Wände in unserer Wohnung, also dachten wir anfangs nicht, dass irgendetwas seltsam war", erklärte sie.

Allerdings war es im neuen Haus doch etwas anders. "Er hat es mit einer solchen Intensität und Hingabe getan, dass wir misstrauisch wurden", sagte die 26-Jährige.

Schließlich fand das Paar heraus, was ihr Kater ihnen immer wieder zu sagen versuchte.