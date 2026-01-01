Besonderer Siam-Kater: Das wünscht sich Jasper für das neue Jahr
München - Siam-Mix-Kater Jasper kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Findet der hübsche Kerl nun ein passendes Zuhause bei neuen Menschen?
Jasper wurde ungefähr 2023 geboren. Im Tierheim zeigt er sich als mitteilungsbedürftiger und zutraulicher Stubentiger mit viel Temperament.
Er ist sehr menschenbezogen und sucht den Kontakt zu seiner Bezugsperson, von der er sich gerne ausgiebig streicheln lässt.
Jasper ist sehr aktiv und will beschäftigt und ausgelastet werden. Er spielt für sein Leben gern und lernt schnell dazu. Beim Tricktraining arbeitet er motiviert und aufmerksam mit, berichten seine Pfleger.
Trotzdem ist er ein sensibler Kater, dem Stress zu schaffen macht. Gerade das Alleinbleiben fällt ihm schwer. Seinen Frust lässt er dann an Möbeln oder Pflanzen aus. Daher sucht er ein stabiles Umfeld, bei Menschen, die viel Zeit für ihn haben. Kinder sind kein Problem für ihn, sofern sie einfühlsam mit ihm umgehen.
Mit anderen Katzen ist er grundsätzlich verträglich, er fühlt sich in der Gesellschaft weiblicher Artgenossen aber deutlich wohler als im Umgang mit anderen Katern.
Tierheim München: Kater sehnt sich nach Happy End
Jasper könnte sogar mit einem Hund zusammenleben, eine Verträglichkeit muss allerdings behutsam getestet werden.
Der Kater sucht einen Platz in Wohnungshaltung, braucht dabei aber einen vernetzten Balkon, um frische Luft zu schnappen und seine Umgebung zu beobachten. Als intelligenter Vierbeiner benötigt er viel Aufmerksamkeit und ein harmonisches Umfeld, um glücklich zu sein.
Gesundheitlich müssen seine künftigen Halter ein paar Dinge beachten: Da er häufiger Probleme mit Augen und Ohren hatte, bekommt er Zusätze für Haut und Fell unter sein Futter gemischt. Auf Stress reagiert er mit Durchfall und kratzt sich, berichtet das Tierheim. Seine X-Beine sind laut Tierheim womöglich ein Zeichen dafür, dass er im Alter eine Arthrose entwickeln könnte.
Bist Du Jaspers zweite Chance auf ein gutes Leben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG und vereinbare einen Termin zum Besuch.
Titelfoto: Tierheim München (2)