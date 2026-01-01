Besonderer Siam-Kater: Das wünscht sich Jasper für das neue Jahr

München - Siam-Mix-Kater Jasper kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Findet der hübsche Kerl nun ein passendes Zuhause bei neuen Menschen?

Kater Jasper ist sehr anhänglich und sucht den Kontakt zu Menschen. © Tierheim München (2)

Jasper wurde ungefähr 2023 geboren. Im Tierheim zeigt er sich als mitteilungsbedürftiger und zutraulicher Stubentiger mit viel Temperament.

Er ist sehr menschenbezogen und sucht den Kontakt zu seiner Bezugsperson, von der er sich gerne ausgiebig streicheln lässt.

Jasper ist sehr aktiv und will beschäftigt und ausgelastet werden. Er spielt für sein Leben gern und lernt schnell dazu. Beim Tricktraining arbeitet er motiviert und aufmerksam mit, berichten seine Pfleger.

Trotzdem ist er ein sensibler Kater, dem Stress zu schaffen macht. Gerade das Alleinbleiben fällt ihm schwer. Seinen Frust lässt er dann an Möbeln oder Pflanzen aus. Daher sucht er ein stabiles Umfeld, bei Menschen, die viel Zeit für ihn haben. Kinder sind kein Problem für ihn, sofern sie einfühlsam mit ihm umgehen.

Mit anderen Katzen ist er grundsätzlich verträglich, er fühlt sich in der Gesellschaft weiblicher Artgenossen aber deutlich wohler als im Umgang mit anderen Katern.