Blondine macht sich im Bad zurecht: Als sie die Reaktion ihrer Katze sieht, muss sie sofort filmen

Odessa (Ukraine) - Katze "Simona" liebt ihre Besitzerin. Deshalb folgt der Stubentiger der Blondine aus der Ukraine auch überall hin. Wenn es aber ins Bad geht, wo sich die junge Frau fertig macht, wird es für das Tier mehr als unangenehm!

Eine Katze aus der Ukraine folgt ihrem Frauchen überall hin - auch ins Badezimmer. Dort gibt es aber ein Problem. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/kittensimona

In einem viralen Video sieht man das Kätzchen zusammen mit ihrem Frauchen im Bad. Offenbar ist die Blondine, die sich noch im Schlafanzug befindet, mitten beim Stylen für den anstehenden Tag.

Wenig überraschend leistet Simona der Ukrainerin wieder Gesellschaft und hat auf dem Rand der Badewanne Platz genommen. Neugierig beäugt die Samtpfote ihre Besitzerin und verfolgt das Geschehen.

Ihr entspannter Zustand ändert sich aber prompt, als ihre Halterin plötzlich eine Haarspraydose zückt und mit dessen Inhalt die Härchen auf dem Oberkopf zähmen will.

Als die Blondine anfängt zu sprühen, verzieht Simona sofort angeekelt das Gesicht und macht eine Grimasse, die aussieht, als würde sie die widerlichste Erfahrung ihres Lebens machen.

Dass dies kein Zufall war, beweist der Moment, als Simonas Halterin kurz mit dem Spray pausiert und anschließend erneut eine Wolke des Lacks auf ihren Kopf loslässt: Erneut reagiert der Vierbeiner mit gefletschten Beißerchen und zusammengekniffenen Augen.