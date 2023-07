Charmante Mieze landet als Fundkatze im Tierheim: "Felicitas ist eine richtige Grande Dame"

Bergheim - Anmutig sitzt die getigerte Katze Felicitas auf ihrem Lieblingsplatz im Tierheim Bergheim: Die vierbeinige "Grande Dame" landete als Fundkatze in der Einrichtung, doch nun ist sie bereit für ihren Auszug.

So wartet die Katzen-Dame wie viele weitere Artgenossen im Tierheim geduldig auf ein neues Zuhause bei lieben Menschen.

In einem Video, das ihre Pfleger bei Instagram geteilt haben, hat es sich die Samtpfote auf einer Decke an ihrem Rückzugsort gemütlich gemacht. Dabei spitzt sie die Ohren und findet offenbar Gefallen daran, ihre Umgebung genauestens zu beobachten.

Erst kurz zuvor hatten die Katzenfreunde ihren knapp 30.000 Followern bereits vier weitere Pflegefälle vorgestellt, für die in der Bergheimer Auffangstation langsam, aber sicher der Platz ausgeht.

Viele Tierheime in Nordrhein-Westfalen sind mitten in den Sommerferien an ihrem Limit angelangt und schlagen wegen der überdurchschnittlich hohen Auslastung Alarm. Deshalb stellen die Mitarbeiter auf ihrem Instagram-Kanal quasi "im Stundentakt" neue Bewohner vor, die einen Neustart wagen wollen.

Wer noch ein Plätzchen für "Grande Dame" Felicitas oder einen ihrer Artgenossen hat, kann sich auf der Homepage des Tierheims informieren und per Telefon oder per Mail Kontakt mit den Pflegern aufnehmen.