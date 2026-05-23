Dicke Katze erhält Sport vom Arzt verschrieben: Was sie dann tut, sorgt für Fragezeichen

Ohio (USA) - Ist sie Garfields Schwester? Na, zumindest im Geiste! Miss Kitty aus Ohio wird von ihrer Besitzerin entsprechend eindeutig beschrieben. So sagt Jill Bissett: "Sie ist definitiv eine faule Katze." Das sieht man der Samtpfote so gut an, sie hat kräftig Übergewicht, dass ihr Tierarzt sie im vergangenen Monat auf Diät gesetzt hat. Seitdem hat Miss Kitty jede Menge Aufmerksamkeit auf dem TikTok-Account ihres Frauchens erhalten. Der Grund: ihr Training.

Miss Kitty soll seit Ende April Sport machen. Das Ergbenis wirft Fragen auf. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jillbissett

In dem entsprechenden Video legt die Katze eine beeindruckende Performance hin. Darin ist einer von Bissetts beiden Söhnen zu sehen, der die XXL-Fellnase gerade nach draußen trägt.

Überraschenderweise legt sich Miss Kitty dort nicht gelangweilt in die Sonne, sondern ins Zeug. So, als wolle sie demnächst bei einem Marathon teilnehmen, sprintet die Katze los.

Gleich mehrfach sind ihren beeindruckenden Sprints in dem viralen Hit zu sehen, der seit Ende April 4,7 Millionen Klicks vorweisen kann. Aber irgendetwas stimmt hier doch nicht.

In der Kommentarspalte ploppt daher immer wieder eine bestimmte Frage auf.