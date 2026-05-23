Dicke Katze erhält Sport vom Arzt verschrieben: Was sie dann tut, sorgt für Fragezeichen
Ohio (USA) - Ist sie Garfields Schwester? Na, zumindest im Geiste! Miss Kitty aus Ohio wird von ihrer Besitzerin entsprechend eindeutig beschrieben. So sagt Jill Bissett: "Sie ist definitiv eine faule Katze." Das sieht man der Samtpfote so gut an, sie hat kräftig Übergewicht, dass ihr Tierarzt sie im vergangenen Monat auf Diät gesetzt hat. Seitdem hat Miss Kitty jede Menge Aufmerksamkeit auf dem TikTok-Account ihres Frauchens erhalten. Der Grund: ihr Training.
In dem entsprechenden Video legt die Katze eine beeindruckende Performance hin. Darin ist einer von Bissetts beiden Söhnen zu sehen, der die XXL-Fellnase gerade nach draußen trägt.
Überraschenderweise legt sich Miss Kitty dort nicht gelangweilt in die Sonne, sondern ins Zeug. So, als wolle sie demnächst bei einem Marathon teilnehmen, sprintet die Katze los.
Gleich mehrfach sind ihren beeindruckenden Sprints in dem viralen Hit zu sehen, der seit Ende April 4,7 Millionen Klicks vorweisen kann. Aber irgendetwas stimmt hier doch nicht.
In der Kommentarspalte ploppt daher immer wieder eine bestimmte Frage auf.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Moment mit der Katze
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So will manch ein skeptischer User wissen, ob der Stubentiger es deshalb so eilig hat, weil er womöglich nur in Richtung seines Zuhauses zurückläuft?
Die Antwort der zweifachen Mutter fällt in einem Unterkommentar eindeutig aus: "Ja! Lol."
Aha! Das Schnurrhaar gibt also nur deshalb Vollgas, um endlich wieder in den "Ruhebereich" zu gelangen. Das ergibt bei einer als derart faul beschriebenen Katze zumindest Sinn. Unterdessen sind einige "Fans" nach dem viralen Hit hängengeblieben.
Sie haben Jill Bissett seitdem um weitere Videos gebeten. Und tatsächlich hat die US-Amerikanerin mehrfach auf TikTok nachgelegt. So gibt es Miss Kitty jetzt aus weiteren Perspektiven und sogar in Zeitlupe bei ihren Sprints zu sehen.
Bissett ist unterdessen schwer begeistert: "Ich werde weiterhin Videos von all ihren Abenteuern teilen - was größtenteils aus Nickerchen besteht, aber manchmal auch andere lustige Dinge umfasst. Ich finde es toll, dass so viele andere Menschen Anteil an ihrer Reise nehmen."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/jillbissett