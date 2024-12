Die schöne Lilly hatte bereits ihr Glück gefunden, doch dann verlor sie leider ihr Zuhause

Katze Lilly landete nach acht Jahren wieder im Tierheim, weil sich ihr Frauchen leider nicht mehr um sie kümmern konnte. Findet sie jetzt noch einmal ihr Glück?

Von Marc Thomé

Marburg - Eigentlich war für die hübsch gefärbte Katzendame Lilly alles in Ordnung: Vor acht Jahren konnte sie vom Tierheim in Marburg in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden.

Nach acht Jahren landete Lilly wieder im Marburger Tierheim, weil sich ihr Frauchen nicht mehr um sie kümmern konnte. Aber ihr Frauchen konnte sich irgendwann nicht mehr um Lilly kümmern und musste sie schweren Herzens zurück ins Tierheim bringen. Jetzt ist Lilly also wieder da - im stolzen Katzenalter von 16 Jahren! Dennoch hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims, für die Miez doch noch einmal ein schönes Zuhause für den "Katzenruhestand" zu finden, wie es auf der Webseite des Tierheims heißt. Lilly sei sehr zutraulich, offen und verschmust. Allerdings habe sie durchaus auch ihren eigenen Kopf. Sie genieße es zwar, wenn ihr ihre Menschen viel Aufmerksamkeit schenken und ihr Gesellschaft leisten, allerdings brauche sie auch ihre Freiräume, in denen sie einfach mal "ihr Ding" machen kann. Katzen Kleine Katze kommt samt zweifelhafter Story ins Tierheim: Jetzt sucht sie ihr großes Glück Darüber hinaus sei Lilly eine passionierte Freigängerin. Deshalb würde das Tierheim sie am liebsten an ein Zuhause vermitteln, von dem aus sie in einer eher verkehrsruhigen Lage die Gegend erkunden kann. Sehr freuen würde sie sich auch über einen eigenen Garten. Andere Katzen sollten allerdings nicht mit ihr im Haushalt leben, sie lege keinen Wert auf den Kontakt zu Artgenossen.

Trotz ihrer 16 Jahre ist Lilly noch fit und munter