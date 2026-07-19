Schwer verletzt nach Unfall gefunden: Jetzt braucht Kater Rondo jede Hilfe

Großröhrsdorf (Sachsen) - Kater Rondo wurde nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt gefunden - jetzt kämpft er sich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" langsam zurück ins Leben und braucht dabei Unterstützung.

Kater Rondo kämpft sich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" langsam zurück ins Leben. © Instagram/Screenshot/tierhoffnung

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam Rondo mit Schürfwunden am Kopf, einer Gehirnerschütterung sowie einem schwer verletzten Sprunggelenk in die Tierarztpraxis. Sein rechtes Hinterbein konnte er dabei nicht belasten.

In einer aufwendigen Operation konnten die Tierärzte das schwer verletzte Gelenk stabilisieren. Dafür wurden Drähte eingesetzt, die das Sprunggelenk in der richtigen Position halten.

Seitdem muss sich Rondo konsequent schonen. Toben, Rennen oder Springen sind für ihn derzeit tabu.

Auch seine Sehkraft ist schwer beeinträchtigt. "Er nimmt offenbar nur hell und dunkel wahr und sieht ansonsten so gut wie nichts", teilt das Tierheim mit.

Für den kleinen Stubentiger ist das eine belastende Situation. Durch seine eingeschränkte Sehkraft leidet Rondo unter Orientierungslosigkeit und wirkt dadurch stark verunsichert und verstört.