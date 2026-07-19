Schwer verletzt nach Unfall gefunden: Jetzt braucht Kater Rondo jede Hilfe

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Kater Rondo wurde nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt gefunden - jetzt kämpft er sich langsam zurück ins Leben und braucht dabei Unterstützung.

Von Lea Schober

Großröhrsdorf (Sachsen) - Kater Rondo wurde nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt gefunden - jetzt kämpft er sich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" langsam zurück ins Leben und braucht dabei Unterstützung.

Kater Rondo kämpft sich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" langsam zurück ins Leben.
Kater Rondo kämpft sich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" langsam zurück ins Leben.  © Instagram/Screenshot/tierhoffnung

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam Rondo mit Schürfwunden am Kopf, einer Gehirnerschütterung sowie einem schwer verletzten Sprunggelenk in die Tierarztpraxis. Sein rechtes Hinterbein konnte er dabei nicht belasten.

In einer aufwendigen Operation konnten die Tierärzte das schwer verletzte Gelenk stabilisieren. Dafür wurden Drähte eingesetzt, die das Sprunggelenk in der richtigen Position halten.

Seitdem muss sich Rondo konsequent schonen. Toben, Rennen oder Springen sind für ihn derzeit tabu.

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Auch seine Sehkraft ist schwer beeinträchtigt. "Er nimmt offenbar nur hell und dunkel wahr und sieht ansonsten so gut wie nichts", teilt das Tierheim mit.

Für den kleinen Stubentiger ist das eine belastende Situation. Durch seine eingeschränkte Sehkraft leidet Rondo unter Orientierungslosigkeit und wirkt dadurch stark verunsichert und verstört.

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Rondo braucht Menschen die nicht wegsehen

Rondo braucht deine Unterstützung.
Rondo braucht deine Unterstützung.  © Instagram/Screenshot/tierhoffnung

Für den Tierschutzverein stellen Fälle wie dieser immer wieder eine große finanzielle Herausforderung dar. "Spezialisten, Operationen, Narkosen, Röntgenbilder, Medikamente und die anschließende Nachsorge verursachen hohe Kosten - aber aufgeben ist für uns keine Option", heißt es vom Verein.

Damit Rondo weiterhin die notwendige medizinische Versorgung erhält, bittet der Tierschutzverein um Unterstützung. Nach Angaben des Vereins fehlen derzeit noch mindestens 475 Euro, um die Behandlungskosten zu decken.

"Es gibt keinen großen Geldgeber im Hintergrund. Tiere wie Rondo sind auf Menschen angewiesen, die nicht wegsehen", betont der Verein. Schon kleine Spenden könnten dabei helfen, die Versorgung des Katers sicherzustellen und Leben zu retten.

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Wer Rondo unterstützen möchte, kann über die Website des Tierheims für den Tierarzt-Fonds spenden.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierhoffnung

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