Felio ist Opfer extremer Qualzucht: Wer hat ein Herz für den verschmusten Kater?
Hamburg - Felio hat schwere gesundheitliche Probleme, aber trotzdem nicht seine Lebenslust verloren. Für das Hamburger Tierheim ist der Kater das Sorgentier des Monats.
Die rund drei Jahre alte Fellnase gehört der Rasse Scottish Gold an und ist ein Opfer extremer Qualzucht.
Doch trotz erheblicher gesundheitlicher Probleme ist die Samtpfote ein verspielter Zeitgenosse, der sich von seinen Einschränkungen nicht die Laune verderben lässt.
Felio wird von seinen Pflegern als aufgeschlossen beschrieben, ist verschmust und genießt die Nähe seiner Menschen sehr.
Seiner Umwelt begegnet er so freundlich wie selbstbewusst - und das, obwohl sein Leid furchtbar ist.
Trotz einer bereits durchgeführten Operation besitzt der Kater keine funktionierenden Nasenlöcher. Auch am Gaumensegel wurde er schon operiert. Seine Atmung ist dennoch stark eingeschränkt ist durch dauerhaftes Röcheln nicht zu überhören.
Außerdem leidet das Tier an Osteochondrodysplasie.
Felio muss jeden Tag Schmerzmittel bekommen
Diese Krankheit führt bei Felio zu schmerzhaften knöchernen Veränderungen. Um sein Leiden zu lindern, bekommt die Fellnase täglich Schmerzmittel, die je nach Fortschreiten der Erkrankung angepasst werden muss.
Seine Beine sollten wöchentlich abgetastet werden, um die Auswüchse zu kontrollieren. Die Erkrankung schreitet leider fort. Sollte ein Knochenauswuchs die Haut durchbrechen, wäre es so schmerzhaft, dass Felio von seinem Leid erlöst werden müsste.
Für das neue Zuhause wünscht sich der Stubentiger ein ruhiges Umfeld und einen gesicherten Balkon. Hunde oder Kinder sollten dort nicht leben.
Mit Felio bekommt man zwar einen komplizierten Kater, aber auch einen lebensfrohen Freund, der jede Zuwendung genießt.
Wer Felio trotz der Hürden ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.