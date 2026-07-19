Felio ist Opfer extremer Qualzucht: Wer hat ein Herz für den verschmusten Kater?

Hamburg - Felio hat schwere gesundheitliche Probleme, aber trotzdem nicht seine Lebenslust verloren. Für das Hamburger Tierheim ist der Kater das Sorgentier des Monats.

Felio besitzt keine funktionierenden Nasenlöcher. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die rund drei Jahre alte Fellnase gehört der Rasse Scottish Gold an und ist ein Opfer extremer Qualzucht.

Doch trotz erheblicher gesundheitlicher Probleme ist die Samtpfote ein verspielter Zeitgenosse, der sich von seinen Einschränkungen nicht die Laune verderben lässt.

Felio wird von seinen Pflegern als aufgeschlossen beschrieben, ist verschmust und genießt die Nähe seiner Menschen sehr.

Seiner Umwelt begegnet er so freundlich wie selbstbewusst - und das, obwohl sein Leid furchtbar ist.

Trotz einer bereits durchgeführten Operation besitzt der Kater keine funktionierenden Nasenlöcher. Auch am Gaumensegel wurde er schon operiert. Seine Atmung ist dennoch stark eingeschränkt ist durch dauerhaftes Röcheln nicht zu überhören.

Außerdem leidet das Tier an Osteochondrodysplasie.