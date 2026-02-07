Diese Geschichte geht ans Herz: Katze liegt schwer verletzt am Straßenrand, Tierfreundin handelt sofort

Wien/Köln - "Little Mia" ist eine ganz besondere Katze , denn die hübsche Samtpfote hat in ihrem Leben schon einiges durchgemacht. Die Vierbeinerin wäre beinahe gestorben - bis eine engagierte Tierfreundin sie fand und keine Sekunde zögerte, um das Kätzchen zu retten.

Die kleine Katze "Little Mia" hat in ihrem Leben schon einiges durchgemacht. © privat

Die Fellnase lebte ursprünglich unter unzähligen weiteren Artgenossen als Straßenkatze in Sri Lanka, wo es bekanntlich etliche streunende Hunde und Katzen gibt, die sich oft ohne ausreichend Futter oder gar medizinische Versorgung durchs Leben schlagen müssen.

Viele Tiere leiden an Krankheiten, Unterernährung oder Verletzungen - und auch Mia lag einst schwer verletzt mit einer klaffenden Wunde am Hals am Straßenrand, wie ihre heutige Besitzerin, Michelle Missbauer aus Wien, gegenüber TAG24 schilderte.

Eine engagierte Tierfreundin, die ein Tierheim auf Sri Lanka betreibt und sich seit Jahren für hilflose Katzen einsetzt, fand die Mieze, zögerte keine Sekunde und nahm sie mit sich, um Mia anschließend mit viel Liebe und Hingabe gesund zu pflegen. Und tatsächlich erholte sich die tapfere Samtpfote mit der Zeit und kämpfte sich dank der Fürsorge ihrer Finderin ins Leben zurück!

Die Tierschützerin habe "da wahre Wunder vollbracht", erinnerte sich Michelle Missbauer an die dramatische Zeit zurück, ehe sich das Blatt für das Kätzchen dann für immer wenden sollte.