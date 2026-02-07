Diese Geschichte geht ans Herz: Katze liegt schwer verletzt am Straßenrand, Tierfreundin handelt sofort
Wien/Köln - "Little Mia" ist eine ganz besondere Katze, denn die hübsche Samtpfote hat in ihrem Leben schon einiges durchgemacht. Die Vierbeinerin wäre beinahe gestorben - bis eine engagierte Tierfreundin sie fand und keine Sekunde zögerte, um das Kätzchen zu retten.
Die Fellnase lebte ursprünglich unter unzähligen weiteren Artgenossen als Straßenkatze in Sri Lanka, wo es bekanntlich etliche streunende Hunde und Katzen gibt, die sich oft ohne ausreichend Futter oder gar medizinische Versorgung durchs Leben schlagen müssen.
Viele Tiere leiden an Krankheiten, Unterernährung oder Verletzungen - und auch Mia lag einst schwer verletzt mit einer klaffenden Wunde am Hals am Straßenrand, wie ihre heutige Besitzerin, Michelle Missbauer aus Wien, gegenüber TAG24 schilderte.
Eine engagierte Tierfreundin, die ein Tierheim auf Sri Lanka betreibt und sich seit Jahren für hilflose Katzen einsetzt, fand die Mieze, zögerte keine Sekunde und nahm sie mit sich, um Mia anschließend mit viel Liebe und Hingabe gesund zu pflegen. Und tatsächlich erholte sich die tapfere Samtpfote mit der Zeit und kämpfte sich dank der Fürsorge ihrer Finderin ins Leben zurück!
Die Tierschützerin habe "da wahre Wunder vollbracht", erinnerte sich Michelle Missbauer an die dramatische Zeit zurück, ehe sich das Blatt für das Kätzchen dann für immer wenden sollte.
Straßenkatze zieht von Sri Lanka nach Österreich
Von Wien aus wurde Mias jetzige Besitzerin nämlich auf die ehemalige Straßenkatze aufmerksam und entschied sich schließlich, ihr ein neues Leben zu schenken.
So trat die zierliche Katze am 16. April 2025 eine weite Reise an und flog mit einer Flugpatin von Sri Lanka aus nach Österreich, wo ihr Frauchen die Vierbeinerin schließlich am Flughafen Wien-Schwechat abholte. Für Michelle Missbauer ein unvergesslicher Tag!
Sie sei der Tierfreundin aus Sri Lanka unglaublich "dankbar, dass ich Mia adoptieren durfte", verriet die Katzen-Besitzerin. Nur wenig später erreichte sie dann aber eine Hiobsbotschaft, mit der sie nicht gerechnet hatte.
"Leider stellten sich dann völlig unerwartet sehr schlechte Nierenwerte bei Little Mia heraus, als ich die erste tierärztliche Kontrolle in Wien [...] durchführen ließ", schilderte die Wienerin TAG24. Die Folge: hohe Tierarztkosten, weil ihr Kätzchen regelmäßig tierärztlich behandelt werden muss.
Michelle Missbauer hat daher eine Gofundme-Spendenseite eingerichtet und freut sich über jeden Euro, der ihr und ihrer geretteten Vierbeinerin zugutekommt.
Little Mia lebt inzwischen im Katzen-Paradies
Abgesehen von ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung führt Little Mia inzwischen das schönste Leben, das man als Katze wohl haben kann. Ihre Besitzerin geht nicht nur regelmäßig mit der Samtpfote spazieren und zeigt ihr dabei die Welt, zudem hat sie der Fellnase ein liebevolles und geborgenes Zuhause geschenkt, in dem sie sich pudelwohl fühlt.
Was für ein schönes Happy End!
Titelfoto: Bildmontage: privat