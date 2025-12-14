Todkranke Katze sollte eingeschläfert werden, jetzt braucht Akina ein Weihnachts-Wunder

Dipperz - Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz hat einen schwer kranken Neuzugang, der dem Tod buchstäblich von der Schippe gesprungen ist.

Akina kam in einem ganz erbärmlichen Zustand bei den Tierschützern an. Beim Tierarzt gab es dann die nächste Hiobsbotschaft. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Akina heißt die eigentlich wunderschöne Bengalkatze, die aber leider in einem ganz erbärmlichen Zustand zu den Tierschützern kam.

Sie wiege nur noch etwas über zwei Kilogramm und habe über 40 Grad Fieber, berichtet Anke Hofmann, die Vorsitzende des Vereins, im Gespräch mit TAG24.

Sofort sei sie mit ihr in die Tierklinik gefahren, doch dort wollte man ihr keine Hoffnung machen und empfahl, Akina einzuschläfern.

Doch Anke wollte dies nicht akzeptieren und brachte sie zu Tierarzt Michael Eberhart, der sich in der Regel um ihre "Notfellchen" kümmert. Hier gab es dann erst einmal die nächste Hiobsbotschaft: Wie bereits zwei andere von Ankes Katzen hat sich auch Akina mit der tödlichen Katzenseuche FIP infiziert!

Dann habe der Kampf um ihr Leben begonnen, den Akina fast schon verloren hatte. Sie fraß nicht und musste mit der Spritze ernährt werden. Am Samstag, erzählt Anke, habe sie sich mit Tierarzt Eberhart dann darüber verständigt, dass die Katze eingeschläfert werde, wenn sich ihr Zustand nicht bis zum Abend bessert.

Und dann die Überraschung: Akina hatte Appetit und konnte tatsächlich wieder Nahrung zu sich nehmen! Michael Eberhart hatte tatsächlich das Unmögliche möglich gemacht und die Katze so stabilisiert, dass sie wieder fressen konnte.