Eigene Couch und Mini-Teppich: Verwöhnteste Katze der Welt geht viral

Netz - Von solch einem Zuhause können manche Menschen nur träumen: Eine im Luxus lebende Schildpattkatze sorgt derzeit im Netz für Aufsehen.

Für ihren Stubentiger richteten die Besitzer eine eigene Wohnumgebung mit zahlreichen liebevollen Details ein. © Reddit/TheMainElementTifus

Als ein Reddit-User kürzlich seine Freunde besuchte, konnte er kaum glauben, was er sah. Deren Katze residiert in einer eigenen kleinen Wohnecke samt Mini-Sofa, hochwertigem Teppich und einer Kiste voller Spielzeug.

Wie sich herausstellte, wollten die Tierbesitzer die Lebensbedingungen ihrer Katze deutlich aufwerten. Die Samtpfote erhielt daher einen großzügig ausgestatteten Rückzugsort, der im Wohnzimmer errichtet wurde. Der Besucher war von dem, was er sah, amüsiert und fasziniert zugleich - und veröffentlichte ein entsprechendes Foto bei Reddit.

Auf dem Bild ist die schwarz-orangefarbene Fellnase zu sehen, die sich auf ihrem kleinen Sofa niedlich zusammengerollt hat. "Dass sie ihr neues Revier tatsächlich auch nutzt und sich wohlfühlt, ist ein riesiges Kompliment an ihre Besitzer", sagte der Besucher gegenüber Newsweek.

Zahlreiche Nutzer wurden auf das süße Foto der vielleicht verwöhntesten Katze der Welt aufmerksam und vergaben Tausende Likes.