Mutter trauert an Grab um ihre tote Katze: Was dann passiert, verändert ihr Leben

Im vergangenen Jahr mussten sich Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil mit der traurigsten Seite in einem Katzenleben auseinandersetzen: dem Tod.

Von Christian Norm

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie sind bekannt für ihre mal liebevollen, mal lustigen Katzen-Videos. Doch im vergangenen Jahr mussten sich Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil mit der traurigsten Seite in einem Katzenleben auseinandersetzen: dem Tod. Ihre Fellnase Skye verstarb im August. Um ihr Andenken zu bewahren, beerdigten ihre Besitzer die Samtpfote auf einem Tierfriedhof in Los Angeles. Als sie dort im November zu Besuch waren, sollte sich ihr Leben verändern.

Fifi Furrha nahm im vergangenen Jahr Abschied von ihrer Katze Skye. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing Das Paar war zusammen mit seinem kleinen Sohn vor Ort, um Skye zu gedenken. Dann passierte es: Wie von Zauberhand tauchte plötzlich eine Katze auf, die Fifi, Kareem und ihren Jungen umgarnte. "Wir hatten das Gefühl, dass es ein Zeichen war", erzählte die Mutter jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Sie war so zutraulich", ergänzte ihr Mann - und fügte hinzu: "Auch mit unserem Kind war sie sehr lieb. Sie wollte einfach nur spielen." Wie so oft, begannen die Eltern, den Moment zu filmen. Anfang November veröffentlichten sie schließlich das passende Video auf Instagram, das seither 1,8 Millionen Klicks erreicht hat. Katzen Besitzerin will Heizkosten sparen, doch ihre Katze hat andere Pläne Im Clip ist auch zu sehen, dass die Familie die Katze inzwischen bei sich aufgenommen hat. Dass der Weg dorthin jedoch viel steiniger gewesen war, erzählten die beiden jetzt.

Virales Insta-Video zeigt rührende Geschichte

Ein kleines Wunder: Am Grab von Skye tauchte plötzlich eine Katze vor Fifi Furrha auf. © Instagram/Screenshot/dontstopmeowing