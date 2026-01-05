Mutter trauert an Grab um ihre tote Katze: Was dann passiert, verändert ihr Leben
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie sind bekannt für ihre mal liebevollen, mal lustigen Katzen-Videos. Doch im vergangenen Jahr mussten sich Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil mit der traurigsten Seite in einem Katzenleben auseinandersetzen: dem Tod. Ihre Fellnase Skye verstarb im August. Um ihr Andenken zu bewahren, beerdigten ihre Besitzer die Samtpfote auf einem Tierfriedhof in Los Angeles. Als sie dort im November zu Besuch waren, sollte sich ihr Leben verändern.
Das Paar war zusammen mit seinem kleinen Sohn vor Ort, um Skye zu gedenken. Dann passierte es: Wie von Zauberhand tauchte plötzlich eine Katze auf, die Fifi, Kareem und ihren Jungen umgarnte.
"Wir hatten das Gefühl, dass es ein Zeichen war", erzählte die Mutter jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Sie war so zutraulich", ergänzte ihr Mann - und fügte hinzu: "Auch mit unserem Kind war sie sehr lieb. Sie wollte einfach nur spielen."
Wie so oft, begannen die Eltern, den Moment zu filmen. Anfang November veröffentlichten sie schließlich das passende Video auf Instagram, das seither 1,8 Millionen Klicks erreicht hat.
Im Clip ist auch zu sehen, dass die Familie die Katze inzwischen bei sich aufgenommen hat. Dass der Weg dorthin jedoch viel steiniger gewesen war, erzählten die beiden jetzt.
Virales Insta-Video zeigt rührende Geschichte
Kareem und Fifi glaubten nämlich nicht, dass die Samtpfote eine Streunerin war. Deshalb ließen sie sie zurück, versuchten stattdessen herauszufinden, wem sie gehörte. "Wir können die Katze nicht mitnehmen, solange wir es nicht genau wissen", erklärte Kareem die Zwickmühle.
Am Ende konnte eine Tierschützerin, die einige Tage später ebenfalls auf dem Friedhof gewesen war, Klarheit bringen. Auch ihr war die Katze begegnet. Sie hatte sich daraufhin beim Friedhofspersonal umgehört.
So hatte ihr ein Gärtner erzählt, dass er beobachtet habe, wie die Katze auf dem Friedhof ausgesetzt worden war. Im Gespräch mit einem anderen Mitarbeiter erfuhr die Tierschützerin schließlich, dass Kareem und Fifi ihre Nummer hinterlegt hatten.
Also rief sie die beiden an und teilte ihnen mit, dass die Katze herrenlos sei. Die Familie machte sich bald darauf wieder auf den Weg zum Friedhof, wo sie nicht lange suchen musste.
"Sie brauchte ein Zuhause, und wir brauchten diesen Abschluss. Wir mussten wieder glücklich sein. Ich glaube, wir waren dazu bestimmt, in ihrem Leben zu sein, und sie war dazu bestimmt, ein Teil unserer Familie zu sein", sagte Fifi.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing