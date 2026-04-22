Katze erkennt Hund nach Friseurbesuch nicht wieder: Virales Video sorgt für Lacher

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Nach einem Friseurbesuch des Familienhundes reagierte Kätzchen Coco völlig verwirrt - und brachte im Netz zahlreiche Zuschauer zum Lachen.

Von Benjamin Richter

Elizabeth (USA) - Nach einem Friseurbesuch des Familienhundes reagierte Kätzchen Coco völlig verwirrt - und brachte im Netz zahlreiche Zuschauer zum Lachen.

Mit ihrer sichtlich verwirrten Reaktion ging Katze Coco im Netz viral.
Mit ihrer sichtlich verwirrten Reaktion ging Katze Coco im Netz viral.  © TikTok/angelarosetv

In einem viralen Clip auf dem TikTok-Kanal "angelarosetv" ist die Himalaya-Katze zu sehen, die ihrem frisch gepflegten tierischen Mitbewohner begegnet - allerdings so, als hätte sie es mit einem Fremden zu tun.

Vorsichtig lugt Coco mit gesträubtem Fell und angespannter Haltung hinter der Couch hervor. Schritt für Schritt nähert sie sich dem Hund, bleibt jedoch auf Distanz und beobachtet jede Bewegung misstrauisch.

Der Hund hingegen wirkt absolut ruhig und ahnungslos, schlendert beinahe unbeholfen an Coco vorbei - ohne zu verstehen, warum er plötzlich wie ein Eindringling behandelt wird.

Als Frau diese Katze auf der Straße kauern sieht, bleibt sie wie angewurzelt stehen
Katzen Als Frau diese Katze auf der Straße kauern sieht, bleibt sie wie angewurzelt stehen

Gerade dieser Kontrast macht das Video so kurzweilig und unterhaltsam. Die ungewöhnliche Situation lockte viele Zuschauer an, viele teilten dabei ähnliche Erfahrungen mit ihren Haustieren.

Cocos Verhalten ist durchaus verständlich, denn Katzen verlassen sich vor allem auf Geruch und Gewohnheit. Nach seinem Friseurbesuch trug der Hund die Gerüche verschiedener Pflegeprodukte ins Haus hinein, was der Samtpfote gar nicht gefallen haben dürfte.

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Verwirrtes Kätzchen wird zum TikTok-Star

"Mein Hund wird alle acht Wochen gepflegt, meine Katze kennt ihn schon ihr ganzes Leben lang und reagiert trotzdem jedes Mal so, wenn er gepflegt wird", berichtete ein Kommentator.

Ein anderer TikTok-Zuschauer bedankte sich sogar für die positive Wirkung des Clips: "Ich hatte gerade eine Panikattacke und dein Video hat mich zum Lächeln gebracht und beruhigt."

Mit ihrer witzigen Reaktion auf den Hund der Familie begeisterte Coco mehr als drei Millionen Menschen.

Titelfoto: TikTok/angelarosetv

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