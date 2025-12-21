Einzelprinz sucht sein Für-immer-Zuhause: Mummel ist ein echter Herzensbrecher

Gießen - Herzensbrecher auf der Suche nach seinem Für-immer-Zuhause: Mummel ist ein anhänglicher Schmusekater , der zwar nicht mehr der jüngste Bewohner des Tierheims in Gießen ist, allerdings noch ganz viel Liebe zu geben hat.

Mummel sucht sein Für-immer-Zuhause. © Tierheim Gießen

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der zwölf Jahre alte Senior nicht nur ein wunderschönes Exemplar, sondern auch eines, das einem nicht von der Seite weicht und jede Streicheleinheit genießt.

Wenn er Vertrauen gefasst habe, entpuppe er sich als "großer Schmuser", der wenig überraschend am liebsten nah bei seinen Zweibeinern sein möchte.

Viel Trubel, laute Umgebungen und kleine Kinder gefallen ihm hingegen gar nicht. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, in dem er als Einzelprinz seinen hoffentlich langen Lebensabend verbringen kann.

Besonders gerne entspannt sich der Kater laut Angaben des Tierheims an einem gemütlichen Fensterplatz und beobachtet die Welt draußen.

Vielleicht sieht er von dort ja auch schon bald seine neuen Menschen auf sich zukommen, auf die er schon sehnsüchtig wartet.