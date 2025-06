Er leidet am Coronavirus: Wer gibt Kater Calli trotzdem eine Chance?

Hamburg - Gibt es ein Happy End für ihn? Kater Calli sitzt seit einigen Wochen in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner noch nicht aufgegeben.

Kater Calli aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der sechs Jahre alte Stubentiger am 9. April dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße - alt werden will die Fellnase dort aber nicht.

Trotzdem zeigt sich Calli gegenüber seinen Pflegern von seiner besten Seite: Er ist demnach freundlich, verschmust und verspielt, zudem versteht er sich mit Menschen und anderen Katzen gleichermaßen gut.

Speziell bei Menschen freut sich die Samtpfote aber stets über neue Bekanntschaften. So hat es Calli in seinem neuen Zuhause förmlich geliebt, wenn seine Familie Gäste zu Besuch hatte.

Wieso aber hat der süße Kater noch kein neues Zuhause gefunden? Seine Pfleger haben eine Vermutung, weshalb sich die Vermittlung des Vierbeiners bisher verzögert hat.