Er sucht seit Jahren ein echtes Zuhause: Gibt es für Karlson ein Happy End?

Hamburg - Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: American-Staffordshire-Terrier-Pitbull-Mischling Karlson sitzt seit mehr als zweieinhalb Jahren in Hamburg im Tierheim. Wer schenkt ihm ein echtes Zuhause?

American-Staffordshire-Terrier-Pitbull-Mischling Karlson aus dem Hamburger Tierheim sucht ein Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Vierbeiner kam am 9. August 2022 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße, nachdem er sich auf ein Dach verirrt hatte.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurde Karlson 2021 geboren - viel scheint er in seinem Leben aber noch nicht kennengelernt zu haben, so hat er zum Beispiel mit dem Straßenverkehr so seine Probleme.

Auch fremden Menschen gegenüber präsentiert sich der Rüde zunächst unsicher, was sich durch Knurren und Bellen zeigt. In seinem zukünftigen Zuhause sollte weiterhin an diesem Verhalten gearbeitet werden.

Karlson braucht laut seinen Pflegern einen festen Rahmen, an dem er sich orientieren kann. Andernfalls neigt er dazu, überfordert zu sein und schnell zu überdrehen, was ihn nur noch schwer kontrollierbar macht.