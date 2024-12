Er will wie eine Gottheit behandelt werden: Findet Coco ein Zuhause?

Kater Coco aus dem Hamburger Tierheim will wie eine Gottheit behandelt werden. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 29. April dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde die Fellnase im Jahr 2016.

Laut den Pflegern lebt Coco in einer Welt, in der Katzen die Weltherrschaft erobert haben oder zumindest noch als Gottheit verehrt werden - so möchte der Kater bitte so von seinem zukünftigen "Personal" behandelt werden.

Der Europäisch-Kurzhaar-Kater spaziert äußerst selbstbewusst durch die Welt, untersucht alles ganz genau und macht nur Dinge, die er machen möchte und wann er es möchte. Cocos starken Charakter muss man einfach so akzeptieren, wie er ist, schreiben die Tierschützer.

Wenn ihm mal etwas nicht passt, schreckt er auch nicht davor zurück, seine Meinung sehr deutlich zu vertreten. Vor allem Besuche beim Tierarzt sind durchaus eine Herausforderung mit ihm.