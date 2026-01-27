Erwartungen nicht erfüllt: Katzen landen nach Vermittlung erneut im Tierheim
Troisdorf - Kai und Uwe sind noch jung, hatten in ihrem bisherigen Leben aber bereits ziemliches Pech. Zurzeit leben die beiden Kater im Tierheim Troisdorf, suchen jedoch dringend ein richtiges Zuhause bei einfühlsamen Menschen, die ihnen endlich die Sonnenseite des Lebens zeigen.
Bei Instagram schilderten die Troisdorfer Tierretter am Montag die Geschichte ihrer beiden Schützlinge, die keinen leichten Start ins Leben hatten. So wurde das flauschige Duo 2025 als Kitten in einer Schrebergartensiedlung gefunden und landete daraufhin im Tierheim, wo Kai und Uwe sich erst einmal dran gewöhnen mussten, dass sich nun Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe aufhalten.
"Typisch für wild geborene Tiere waren sie [...] sehr schüchtern und mit menschlichem Kontakt total überfordert", berichteten die Pfleger, doch dann sah es zunächst ganz danach aus, als würde sich das Blatt für die Jungkater zum Guten wenden.
Die beiden fanden ein neues Zuhause, wobei ihre Adoptanten den Tierrettern versicherten, dass man sich "ganz bewusst für ängstliche Tiere entschieden hatte - mit allen Konsequenzen". Kurze Zeit später wurde das Tierheim jedoch eines Besseren belehrt, denn die Stubentiger landeten postwendend wieder im Katzenhaus, weil "die menschlichen Erwartungen nicht zur Realität" gepasst hätten.
"Den Preis dafür zahlten Kai und Uwe", betonten die Tierretter, die nun erneut auf der Suche nach einem Zuhause für ihre beiden Schützlingen sind - diesmal aber für immer!
Scheue Katzen suchen neues Zuhause: Kai und Uwe wären manchmal gerne unsichtbar
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Von den Pflegern wurde das Kater-Duo als sehr scheu und zurückhaltend beschrieben. Dementsprechend brauchen die neuen Besitzer der beiden neben viel Zeit und Geduld auch die Bereitschaft, sie so zu nehmen, wie sie sind.
Das Tierheim wünscht sich von Herzen, dass die Stubentiger gemeinsam mit ihren Menschen zu einem unschlagbaren Team zusammenwachsen und den trubeligen Tierheimalltag, in dem sie sich gar nicht wohlfühlen, endlich hinter sich lassen können.
Wer die beiden Katzen kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Kai und Uwe gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Troisdorf/Website