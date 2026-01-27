Erwartungen nicht erfüllt: Katzen landen nach Vermittlung erneut im Tierheim

Troisdorf - Kai und Uwe sind noch jung, hatten in ihrem bisherigen Leben aber bereits ziemliches Pech. Zurzeit leben die beiden Kater im Tierheim Troisdorf, suchen jedoch dringend ein richtiges Zuhause bei einfühlsamen Menschen, die ihnen endlich die Sonnenseite des Lebens zeigen.

Weil sie die Erwartungen ihrer Adoptanten nicht erfüllen konnten, landeten die beiden Kater Kai und Uwe nach ihrer Vermittlung wieder im Tierheim Troisdorf. © Tierheim Troisdorf/Website

Bei Instagram schilderten die Troisdorfer Tierretter am Montag die Geschichte ihrer beiden Schützlinge, die keinen leichten Start ins Leben hatten. So wurde das flauschige Duo 2025 als Kitten in einer Schrebergartensiedlung gefunden und landete daraufhin im Tierheim, wo Kai und Uwe sich erst einmal dran gewöhnen mussten, dass sich nun Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe aufhalten.

"Typisch für wild geborene Tiere waren sie [...] sehr schüchtern und mit menschlichem Kontakt total überfordert", berichteten die Pfleger, doch dann sah es zunächst ganz danach aus, als würde sich das Blatt für die Jungkater zum Guten wenden.

Die beiden fanden ein neues Zuhause, wobei ihre Adoptanten den Tierrettern versicherten, dass man sich "ganz bewusst für ängstliche Tiere entschieden hatte - mit allen Konsequenzen". Kurze Zeit später wurde das Tierheim jedoch eines Besseren belehrt, denn die Stubentiger landeten postwendend wieder im Katzenhaus, weil "die menschlichen Erwartungen nicht zur Realität" gepasst hätten.

"Den Preis dafür zahlten Kai und Uwe", betonten die Tierretter, die nun erneut auf der Suche nach einem Zuhause für ihre beiden Schützlingen sind - diesmal aber für immer!