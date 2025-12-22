Familie gibt Suche nach vermisster Katze auf: Sechs Jahre später erhält sie einen Anruf

Milton Keynes (Großbritannien) - Mit diesem Anruf hatte niemand mehr gerechnet. Als die Mitarbeiter eines Tierheims routinemäßig eine Katze scannten, ahnten sie nicht, dass sie damit eine Geschichte neu aufrollen würden, die längst als beendet galt.

Emotionales Wiedersehen: Mit diesem Weihnachtswunder hatte die Familie nicht gerechnet. © TikTok/rspca_miltonkeynes

Im Jahr 2019 verschwand Familienkater Felix spurlos. Für seine Besitzer begann eine Zeit voller Angst und Verzweiflung: Stundenlange Suchaktionen in der Nachbarschaft, Aushänge sowie Beiträge in den sozialen Medien.

Felix war gechippt, was eigentlich ein beruhigender Gedanke war. Doch der erlösende Anruf blieb aus. Wochen wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Irgendwann blieb nur noch die traurige Annahme: Felix lebt nicht mehr.

Was die Familie nicht wusste: Hoffnung kann sechs Jahre überdauern. Denn so lange dauerte es, bis Felix plötzlich wieder gesehen wurde - in einem Garten ganz in der Nähe seines alten Zuhauses.

Als vermeintlicher Streuner kam er ins örtliche Tierheim. Ein kurzer Scan, ein Piepton - und dann die Sensation: Der Mikrochip war noch immer als vermisst registriert und enthielt die alten Kontaktdaten der Familie.

"Sobald sie erfahren hatten, dass Felix gefunden wurde, machten sie sich direkt auf den Weg", erzählte Tierheim-Managerin Emily Lewry-Dawson gegenüber Newsweek.

Das Wiedersehen war überwältigend. Nach sechs Jahren ohne Antworten und ohne Gewissheit flossen zahlreiche Tränen und es gab unzählige Umarmungen. Auf TikTok hielt das Tierheim die rührenden Szenen in Bildern fest.