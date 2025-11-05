Flauschig, verspielt und Opfer von Qualzucht: Wer kann Katzenbabys Kora und Alia aus ihrer Not helfen?

Mainz - Die beiden süßen Perserkitten Kora und Alia sind kaum ein halbes Jahr alt und müssen schon mit dem Mainzer Tierheim vorliebnehmen. Für eine hoffentlich rosigere Zukunft suchen sie jetzt ein liebevolles Zuhause.

Die goldigen Perserkätzchen Kora und Alia sind gerade einmal ein paar Monate alt. © Montage: Tierheim Mainz

Die zwei zauberhaften Katzenbabys erobern jedes Herz im Sturm, doch hinter dem flauschigen Fell und den niedlichen Gesichtern verbirgt sich eine traurige Wahrheit: Die beiden sind Beispiele dafür, was Qualzucht bei Katzen auslösen kann.

Geboren im Mai und Juli 2025, sind Kora und Alia so, wie man sich Kitten vorstellt - neugierig, verspielt, voller Lebensfreude.

Sie tollen durch ihre Pflegestelle, jagen Bälle, entdecken jeden Winkel.

Doch der Preis ihrer Zuchtmerkmale ist hoch: Typisch für Perserkatzen ist die extrem flache Nase (Qualzuchtmerkmal), die ihnen zwar das charakteristische Aussehen verleiht, aber häufig Atemprobleme, tränende Augen oder Zahnfehlstellungen mit sich bringt.

Kora hat es besonders getroffen. Sie leidet unter einem sogenannten Cherry Eye, einer Drüsenvorwölbung. Noch ist sie zu jung für den Eingriff, der diesen Zustand später operativ korrigieren soll. Bis dahin bekommt sie regelmäßig Augensalbe - eine Routine, die sie tapfer über sich ergehen lässt.