Frau bereitet sich auf drei Katzenbabys vor, dann erhält sie die fünffache Portion

USA - Drei bis sechs Kätzchen pro Wurf sind normal. Katzenbesitzerin Vera erlebte mit ihren beiden Samtpfoten nun eine absolute Überraschung.

Mit einem Katzennachwuchs von 15 Babys war das flauschige Chaos perfekt. © TikTok/veronica.grig

In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal "veronica.grig" zeigte die junge Frau aus den USA ihre beiden trächtigen Katzen, die im Abstand von einer Woche Nachwuchs zur Welt brachten.

Die Schwangerschaften der Stubentiger führten allerdings zu deutlich mehr Katzenbabys, als Vera erwartet hatte.

In dem Clip liegt die stolze Katzenmama mitten in einem Meer aus flauschigen Fellnasen.

Die Katzenbabys sind unterschiedlich groß - logisch, denn es liegt eine Woche Wachstum zwischen ihnen. Laut Tierärzten zufolge verdoppeln Kätzchen in dieser Zeit fast ihr Gewicht.

Doch Sorgen müssen sich Fans nicht machen: "Sie sind gut versorgt", versicherte Vera, die ursprünglich mit lediglich drei Babys gerechnet hatte, ihren Followern.

Nach knapp 100.000 Likes und fast 600.000 Aufrufen war klar: Die Zuschauer konnten kaum genug von dem süßen Katzenwunder bekommen.