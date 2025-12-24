Frau besucht Vierbeiner im Tierheim: Was ihre Schwester dann offenbart, rührt sie zu Tränen
Shepherdstown (USA) - Dieser Tierheimbesuch endete mit vielen Tränen - aber aus Freude! Statt der Einrichtung nur einen Besuch abzustatten, hielt die Schwester einer US-Amerikanerin nämlich eine riesige Überraschung für die verwitwete Frau bereit.
Teresa Patterson aus Shepherdstown war mit ihrer Schwester Jenny Moody zu einem örtlichen Tierheim gefahren, um dort die Vierbeiner zu besuchen und zu kuscheln - dachte sie zumindest.
Was sie nicht wissen konnte: Jenny hatte für ihre Schwester ein vorweihnachtliches Geschenk arrangiert. Zusammen mit ihren Eltern hatte die US-Amerikanerin im Vorfeld alles dafür vorbereitet, dass eine Katze bei Teresa einziehen kann.
Dann schlug das Schicksal zu und Teresa wurde zwischen den vielen anderen Zwingern auf eine grau-weiße Katze aufmerksam.
Es sollte nur Sekunden dauern, bis sich die Frau in die Samtpfote verliebte. Und auch das Kätzchen schien sofort Vertrauen zu der US-Amerikanerin aufgebaut zu haben.
Als die beiden innig miteinander kuschelten, ließ Jenny schließlich die Bombe platzen: "Ist das das Kätzchen?", kann man sie in einem TikTok-Video fragen hören. "[...] Weil Mama gesagt hat, ich soll dir zu Weihnachten ein Kätzchen besorgen, und Papa hat schon alles besorgt."
Frau wird mit Kätzchen überrascht - der Name sorgt für noch mehr Tränen
Teresa erlebt bei diesen Worten eine Achterbahnfahrt der Gefühle: In ihrem Gesicht spiegeln sich Schock, Verblüffung und pure Freude wider, als sie begreift, dass sie das Tier auf ihrem Arm nun nie wieder hergeben möchte.
Im Clip sieht man ihre Schwester mit den Tränen kämpfen, denen sie schließlich nachgibt.
"Ich glaube, die Überraschung ist mir gelungen", freut sich Jenny über das kleine (Vor-)Weihnachtswunder.
Das war aber noch nicht alles: Kurioserweise hörte der Tierheim-Stubentiger ausgerechnet auf den Namen "Dusty" - genau wie der verstorbene Ehemann von Witwe Teresa. Ein Grund mehr, dass die überglückliche Frau vor Rührung erneut laut aufschluchzen muss.
Auf TikTok präsentierte sie kurz darauf auf ihrem Profil stolz die ersten Bilder und Videos aus dem Alltag mit ihrem neuen Mitbewohner.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/jennymoody0