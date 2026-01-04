Frau findet Baby-Katze neben Schnellstraße: Beim zweiten Blick ist sie entsetzt
Odessa (Ukraine) - Sie riskieren das eigene Leben, um das ihrer Fellfreunde zu retten. Die "Love Furry Friends" aus Odessa sind seit Jahren in der Ukraine unterwegs, um Hunden und Katzen in Not zu helfen. Kürzlich war das Team auf einer Schnellstraße, als die Tierschützerin Olena am Straßenrand eine Babykatze sah. Natürlich eilte sie der Kleinen zu Hilfe. Doch als sie das zarte Wesen näher betrachtete, war sie entsetzt.
Denn die kleine Samtpfote war zu allem Unglück auch noch blind. Olena zog sofort ihre Jacke aus, um sie dem Jungtier umzuwickeln. Dann lief sie schnell zurück zum warmen Auto.
Die Love Furry Friends fuhren anschließend direkt zur Tierärztin. Dort wurde Cleo, wie sie die Katze nun nannten, erst einmal durchgecheckt. Doch die Ergebnisse waren der nächste Schock.
Das nur vier bis fünf Monate alte Kätzchen hatte nämlich drei verschiedene Krankheiten, musste also zunächst in der Tierarztpraxis bleiben. Trotzdem zeichnete sich nur drei Wochen später Licht am Horizont ab.
Die blinde Cleo konnte entlassen werden und ins Tierheim der Love Furry Friends umziehen. Optisch hatte sie sich in den vergangenen Tagen sehr verändert.
YouTube-Video zeigt bewegende Geschichte von Kätzchen Cleo
Das arme, kranke Wesen, das auch sehr schmutzig gewesen war, hatte sich in ein gesundes hübsches Kätzchen mit wunderschön glänzendem Fell verwandelt.
Auch sonst zeigte Cleo sehr viel Lebensfreude und Spaß am Spiel. Ihre Blindheit fiel unter den neuen Umständen kaum noch auf. Laut der Love Furry Friends schaffte sie es auch schnell, sich in den neuen Räumlichkeiten zurechtzufinden.
Im aktuellen YouTube-Video der Tierschützer ist Cleos Geschichte seit Samstag zu sehen. Was dem kleinen Stubentiger nun noch fehlt, ist ein richtiges Zuhause.
Deshalb rufen die Love Furry Friends am Ende des Videos zur Hilfe auf, in der Hoffnung, Cleo schon bald ein Happy End bieten zu können.
Titelfoto: Bildmontage: YouTube/Screenshots/Love Furry Friends - Rescue Channel