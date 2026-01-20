Frau findet Baby-Katze neben Schnellstraße: Beim zweiten Blick ist sie schockiert

Odessa (Ukraine) - Sie riskieren das eigene Leben, um das ihrer Fellfreunde zu retten. Die "Love Furry Friends" aus Odessa sind seit Jahren in der Ukraine unterwegs, um Hunden und Katzen in Not zu helfen. Kürzlich war das Team auf einer Schnellstraße, als die Tierschützerin Olena am Straßenrand eine Babykatze sah. Natürlich eilte sie der Kleinen zu Hilfe. Doch als sie das zarte Wesen näher betrachtete, war sie entsetzt.

Olena sieht sich die Katze an. Kurz darauf steht ihr der Schreck ins Gesicht geschrieben. © Bildmontage: YouTube/Screenshots/Love Furry Friends - Rescue Channel

Denn die kleine Samtpfote war zu allem Unglück auch noch blind. Olena zog sofort ihre Jacke aus, um sie dem Jungtier umzuwickeln. Dann lief sie schnell zurück zum warmen Auto.

Die Love Furry Friends fuhren anschließend direkt zur Tierärztin. Dort wurde Cleo, wie sie die Katze nun nannten, erst einmal durchgecheckt. Doch die Ergebnisse waren der nächste Schock.

Das nur vier bis fünf Monate alte Kätzchen hatte nämlich drei verschiedene Krankheiten, musste also zunächst in der Tierarztpraxis bleiben. Trotzdem zeichnete sich nur drei Wochen später Licht am Horizont ab.

Die blinde Cleo konnte entlassen werden und ins Tierheim der Love Furry Friends umziehen. Optisch hatte sie sich in den vergangenen Tagen sehr verändert.