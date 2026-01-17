Frau freut sich über ihr süßes, kleines Kätzchen: Wenige Monate später ist nicht nur sie baff

Ontario (Kanada) - Kaum etwas ist niedlicher als Katzenbabys. Doch auch ausgewachsene Samtpfoten sind in der Regel ein Blickfang, den viele streicheln und knuddeln wollen. Das sagte sich auch Carly Thomas (29) aus Ontario, als sie im vergangenen Jahr ihren kleinen Kater Sprout zu sich holte. So zierlich wie das niedliche Jungtier zu Beginn aussah, konnte sich die Kanadierin schlicht und ergreifend nicht vorstellen, wie es sich in den Folgemonaten verwandeln sollte.

So sah Kater Sprout als Jungtier aus. © Instagram/Screenshot/hercozycrew

In einem Instagram-Video klagte sie vor wenigen Tagen ihr "Leid". Denn Sprout sieht heute aus, wie eine übergewichtige und zugleich schlecht gelaunte Katze. Von dem niedlichen Tier aus den Anfangszeiten fehlt jede Spur.

Dass nicht nur die Besitzerin ziemlich baff von diesem drastischen Sprung ist, zeigt sich an der Reaktion auf den Clip. Nach knapp einer Woche schlagen bereits 2,2 Millionen Klicks zu Buche.

In der Kommentarspalte finden sich zudem Hunderte Einträge. Darin weisen allerdings auch einige User darauf hin, dass es für Sprout als Sibirische Katze normal sei, sich in diese Richtung zu entwickeln.

Bleibt die Frage, was Carly Thomas jetzt mit dem Kater vorhat. Will sie ihn womöglich nicht mehr haben?