Tierpfleger sorgen sich: Kater Fluffel zeigt diese Auffälligkeit

München - Europäisch-Kurzhaar-Kater Fluffel kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Leider hat ihn niemand vermisst. Findet er ein neues Zuhause?

Kater Fluffel muss dreimal täglich Medikamente einnehmen. Wer kann ihn versorgen? © Bildmontage: Tierheim München (2)

Fluffel wurde ungefähr im Jahr 2017 geboren. Er ist ein charakterstarker und menschenbezogener Kater, der gerne spielt und kuschelt.

Was er jedoch gar nicht leiden kann, sind Kinder. Auch mit anderen Katzen oder Hunden ist er nicht verträglich. In der Nähe von Artgenossen reagiert er sehr gestresst, berichten seine Pfleger. Daher sucht er einen Platz in Einzelhaltung in der Wohnung.

Ein vernetzter Balkon sollte in seinem künftigen Zuhause unbedingt dabei sein, da Fluffel sehr gerne frische Luft genießt.

Fluffel hat Veränderungen im Gehirn und zeigt neurologische Auffälligkeiten. Um Krampfanfälle zu verhindern braucht er dreimal täglich zu festen Zeiten Medikamente. Weitere Informationen zu seiner Gesundheit erhältst Du im Katzenhaus EG.

"Wer Fluffel mit Geduld und Verständnis begegnet, wird in ihm einen ganz besonderen Kater finden", so seine Pfleger. Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Tierheim.