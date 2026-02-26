Frau geht früh zur Arbeit: Was sie dort erwartet, bricht ihr Herz in Tausend Stücke

New South Wales (Australien) - Was eine Tierheim-Mitarbeiterin in Down Under bei Schichtbeginn entdeckte, sollte ihrer Meinung nach kein Tierfreund jemals erleben müssen.

Tierheim-Mitarbeiterin Anna Seares entdeckte zu Beginn ihrer Schicht 13 Boxen am Eingangstor der Einrichtung. © Screenshot/Facebook/Lucky Stars Sanctuary Inc

Eigentlich begann der Arbeitstag für Anna Seares ganz normal: Wie immer machte sie ihren morgendlichen Rundgang durch die Einrichtung. Als sie das Eingangstor erreichte, rutschte ihr das Herz in die Hose:

Auf der Zufahrtsstraße und am Rand hatte ein Unbekannter 13 Transportboxen abgestellt. Darin befanden sich insgesamt 19 Katzen in einem "erbärmlich Zustand". Sie waren teilweise regelrecht in die Behälter gestopft worden.

Ihr einstiger Besitzer hatte sie im Regen und in der Kälte zurückgelassen. "Sie waren durchnässt, verängstigt, mit Urin und Kot bedeckt", heißt es in einem Facebook-Beitrag des "Lucky Stars Sanctuary Inc".

Anna war laut The Dodo "zutiefst betroffen" und "schockiert". "So etwas zu sehen, ist unglaublich erschütternd – man weiß nicht, wie lange die Tiere schon dort sind."

Die Katzen waren sichtlich gestresst, "völlig apathisch" und verängstigt.