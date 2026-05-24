Frau nimmt spontan Katze von Straße bei sich auf: Wenig später plagt sie eine große Sorge
USA - Plötzlich stand er da: Jamie Noel Bartek war gerade mit ihrer Tochter unterwegs, als ihnen mitten auf der Straße ein Kater zulief. Die Frau aus den USA hatte noch nie in ihrem Leben eine Katze besessen. Doch Bingley, wie sie ihn später nannte, ließ nicht locker. Er hatte sich ganz offensichtlich für Barteks Familie entschieden. Schließlich nahm sie den von Flöhen übersäten Streuner mit nach Hause. Dort plagte sie allerdings schon bald eine große Sorge.
In einem TikTok-Video von Mitte Mai ist die Geschichte der Fellnase zu sehen. "Er war am Verhungern, dreckig und sah übel aus. Wir konnten ihn nicht zurücklassen", heißt es in einem Untertitel des Clips.
Darin sind Jamie und ihre Tochter zu sehen, wie sie gemeinsam mit der Samtpfote im Auto sitzen. Bingley versucht, sich dort um den Hals seiner Retterin zu kuscheln. "So ein lieber Junge und so vertrauenswürdig", schreibt die Mutter in einem weiteren Untertitel.
Sie habe dann zu Hause zunächst draußen mit dem Kater gewartet. Ihr Mann sei dann mit Futter gekommen. Erst danach habe sie Bingley zum Anti-Floh-Bad gebracht, so die US-Amerikanerin.
"Wir waren alle nervös. Aber in unseren Herzen wussten wir, dass er ein neues Familienmitglied werden sollte." Doch dann fiel der Mutter etwas ein, das alles noch ändern konnte: Gehörte Bingley womöglich jemandem? Hatte er vielleicht sogar einen Mikrochip?
Familie freut sich, Kater Bingley für immer behalten zu können
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Die Familie vereinbarte einen Termin beim Tierarzt, um ihren kleinen Stubentiger durchchecken zu lassen und ihn auf einen möglichen Chip zu prüfen.
Nervös warteten sie auf den Tag, an dem sie ihren tierischen Zögling endlich dem Tierarzt vorstellen konnten. Dann war es endlich so weit: Jamie fuhr aufgeregt mit dem Kater zur Kontrolle.
Dort hatte die Mutter gleich doppeltes Glück. Denn Bingley hatte weder einen Chip, noch nennenswerte gesundheitliche Probleme.
Jetzt freut sich die Familie, dass sie nun wirklich sicher sein kann, das Schnurrhaar für immer behalten zu können. So geht es auch vielen Usern. Der rührende Clip hat nämlich schon mehr als 130.000 Klicks auf TikTok erreicht.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/jamienoelb