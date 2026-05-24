Frau nimmt spontan Katze von Straße bei sich auf: Wenig später plagt sie eine große Sorge

USA - Plötzlich stand er da: Jamie Noel Bartek war gerade mit ihrer Tochter unterwegs, als ihnen mitten auf der Straße ein Kater zulief. Die Frau aus den USA hatte noch nie in ihrem Leben eine Katze besessen. Doch Bingley, wie sie ihn später nannte, ließ nicht locker. Er hatte sich ganz offensichtlich für Barteks Familie entschieden. Schließlich nahm sie den von Flöhen übersäten Streuner mit nach Hause. Dort plagte sie allerdings schon bald eine große Sorge.

Liebe auf den ersten Blick: Jamie Noel Bartek wollte Kater Bingley schon kurz nach der ersten zufälligen Begegnung nicht mehr hergeben. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/jamienoelb

In einem TikTok-Video von Mitte Mai ist die Geschichte der Fellnase zu sehen. "Er war am Verhungern, dreckig und sah übel aus. Wir konnten ihn nicht zurücklassen", heißt es in einem Untertitel des Clips.

Darin sind Jamie und ihre Tochter zu sehen, wie sie gemeinsam mit der Samtpfote im Auto sitzen. Bingley versucht, sich dort um den Hals seiner Retterin zu kuscheln. "So ein lieber Junge und so vertrauenswürdig", schreibt die Mutter in einem weiteren Untertitel.

Sie habe dann zu Hause zunächst draußen mit dem Kater gewartet. Ihr Mann sei dann mit Futter gekommen. Erst danach habe sie Bingley zum Anti-Floh-Bad gebracht, so die US-Amerikanerin.

"Wir waren alle nervös. Aber in unseren Herzen wussten wir, dass er ein neues Familienmitglied werden sollte." Doch dann fiel der Mutter etwas ein, das alles noch ändern konnte: Gehörte Bingley womöglich jemandem? Hatte er vielleicht sogar einen Mikrochip?