Frau hört beim Joggen ein komisches Geräusch: Was sie kurz darauf tut, berührt so viele

Als Devin sieht, wen seine Frau da anschleppt, kann er nur den Kopf schütteln. Nach nur wenigen Minuten Autofahrt scheint sich das Kätzchen jedoch bereits in das Herz des Mannes eingemauzt zu haben.

Schnell steht für die Sportlerin fest: Sie kann das Tier auf keinen Fall zurücklassen. Und so bringt sie den Kater mit zum Auto ihres Ehemanns Devin, der einige Meter weiter auf sie wartet.

"Was mache ich denn jetzt?", fragte die junge Frau verzweifelt in einem TikTok-Video, in dem sie die Kamera auf einen winzigen Kater richtet, der sich an ihre Beine schmiegt und einfach nicht aufhört zu mauzen.

Der kleine Sam fühlte sich sofort pudelwohl bei Kaitlyn. © Collage: Screenshots/TikTok/@kaitlyncruns

Also macht sich das Paar auf den Weg in eine Zoohandlung, um dort ein Halsband sowie Katzenfutter zu besorgen. Als sie daraufhin schlussendlich nachhause fahren, schläft Sam zufrieden in den Armen seiner neuen Besitzerin ein.

Am nächsten Tag teilte Kaitlyn dann auch schon ein Update-Video von ihrem kleinen Freund. So hat sie ihn bereits von einem Tierarzt abchecken lassen und gebadet. Nun lebt sich der kleine Kater langsam in seinen neuen vier Wänden ein.

Um sicherzugehen, dass Sam keine Geschwisterchen hat, die aktuell noch allein durch den Wald irren, joggte Kaitlyn noch einmal zurück zum Fundort und suchte dort alles ab.

Erst, als sie sicher gehen konnte, dass dort kein Kätzchen mehr saß, ging sie zurück nach Hause, wo Sam auch schon bald auf seine Geschwister – zwei Hunde – traf. Und siehe da: Auch sie schloss er, ähnlich wie seine Besitzer, sofort in sein Herz.