Frau ist überrascht, was Katze im Maul hat: Doch die Fellnase fängt erst an
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Nicht nur Kate, sondern auch die meisten Nachbarn waren dieser Meinung: Sie hielten eine bestimmte Streunerkatze für einen Kater. Doch dann kam das vermeintlich männliche Tier aus Los Angeles plötzlich mit einem Kitten im Maul angelaufen. Zur Überraschung von Kate sollte das erst der Anfang sein.
Die Kalifornierin kümmert sich schon länger um die streunenden Katzen in ihrer Nachbarschaft, hatte dem "falschen" Kater sogar schon einen Namen verpasst: "The Mayor".
"Wir dachten alle, sie sei ein Kater. Die Überraschung war also groß, als mein Nachbar eine Nachricht schickte und erzählte, dass sie Kätzchen auf seinem Dach bekommen hatte", erzählte Kate jetzt in einem Interview mit The Dodo.
Dass die Katzenbabys dort nicht wirklich sicher waren, wusste das Muttertier selbst. Also begann Mayor die Kleinen umzusiedeln.
Wohin sie ihre Jungen brachte, sorgte für weitere Aufregung.
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"Es war eine völlige Überraschung. Wir hatten vermutet, sie könnte sie weiter weg oder auf das Grundstück von jemand anderem gebracht haben, aber glücklicherweise hatte sie sie direkt zu mir gebracht", freute sich Kate gegenüber dem Tiermagazin.
Drei kleine Fellknäuel hatte die Streunerin bei einem Schuppen in Kates Garten abgesetzt. Allerdings waren sie auch dort nicht wirklich sicher. Die US-Amerikanerin holte sie deshalb zu sich ins Haus - was Mayor nicht so ganz passte.
Sie ließ "mich in den ersten Wochen absolut nicht an ihre Babys heran. Sie beschützte ihre Kätzchen sehr stark nach der ganzen Aufregung, die nötig war, um sie ins Haus zu holen", so die Tierfreundin.
Doch letzten Endes stellte sich Mayor als eine ganz Liebe heraus. Unterdessen hat sie auf Instagram einen Treffer gelandet. Mehr als 500.000 Klicks hat dort ein Video seit Ende Mai erreicht, in dem sie gerade eines ihrer Kitten waghalsig "transportiert".
Seitdem hat sich aber alles in ruhige Bahnen bewegt: "Allen geht es so gut!", sagte Kate. "Wir hoffen, tolle Zuhause für sie zu finden", fügte sie abschließend hinzu.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/picklesfosters