15.06.2026 06:05 Frau ist überrascht, was Katze im Maul hat: Doch die Fellnase fängt erst an

Nicht nur Kate, sondern auch die meisten Nachbarn waren dieser Meinung: Sie hielten eine bestimmte Streunerkatze für einen Kater. Dann gab es eine Wendung.

Von Christian Norm

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Nicht nur Kate, sondern auch die meisten Nachbarn waren dieser Meinung: Sie hielten eine bestimmte Streunerkatze für einen Kater. Doch dann kam das vermeintlich männliche Tier aus Los Angeles plötzlich mit einem Kitten im Maul angelaufen. Zur Überraschung von Kate sollte das erst der Anfang sein.

Womit kam die Katze denn hier an? © Bildmontage: Instagram/Screenshots/picklesfosters Die Kalifornierin kümmert sich schon länger um die streunenden Katzen in ihrer Nachbarschaft, hatte dem "falschen" Kater sogar schon einen Namen verpasst: "The Mayor". "Wir dachten alle, sie sei ein Kater. Die Überraschung war also groß, als mein Nachbar eine Nachricht schickte und erzählte, dass sie Kätzchen auf seinem Dach bekommen hatte", erzählte Kate jetzt in einem Interview mit The Dodo. Dass die Katzenbabys dort nicht wirklich sicher waren, wusste das Muttertier selbst. Also begann Mayor die Kleinen umzusiedeln. Katzen Katzen-Paar verliert Besitzer: Was wird nun aus Fritz und Frida? Wohin sie ihre Jungen brachte, sorgte für weitere Aufregung.

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