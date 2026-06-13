"Mehr als ungewöhnlich": 14 Katzen leben tagelang eingesperrt in Auto

Bergheim - Mitten in der Nacht wird das Tierheim Bergheim bei Köln zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Gleich 14 Katzen müssen aus einem Auto gerettet werden, in dem sie wohl tagelang gelebt haben.

14 Katzen wurden aus einem Auto gerettet, in dem sie offenbar tagelang gelebt hatten. Jetzt werden die Tiere im Tierheim versorgt. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Wie die Tierpfleger auf Instagram berichten, wurden sie am Mittwoch zu einem "mehr als ungewöhnlichen Einsatz" alarmiert.

Die Feuerwehr hatte insgesamt 14 Katzen aus einem Auto befreit, nachdem aufmerksame Passanten die Tiere entdeckt und die Polizei verständigt hatten. Zehn Tage sollen die Tiere dort alleine gelebt haben.

Das Tierheim eilte sofort los und holte noch um Mitternacht die Katzen auf der Polizeiwache ab. "Ein Kater war so krank, dass wir ihn direkt in eine Tierklinik bringen mussten", schildert ein Mitarbeiter den erschütternden Fund.

Die übrigen Tiere haben zwar nur Schnupfen, dennoch wartet auf die Helfer jede Menge Arbeit. "Alle unkastriert, ungeimpft und teilweise trächtig", heißt es weiter.