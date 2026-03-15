Frau lässt ihre demenzkranke Katze allein: Als sie Tierkamera prüft, bricht ihr Herz

Boston (USA) - Was für ein verzweifeltes Miauen! Julie Nashawaty traute ihren Ohren nicht, als sie mithilfe ihrer Tierkamera hörte, was ihre an Demenz erkrankte Katze Luna von sich gab. Die professionelle Katzenbetreuerin aus Boston war so entsetzt, dass sie sich direkt ins Auto setzte, um nach Hause zu fahren. Denn für sie hörten sich die Laute ihrer geliebten Katze wie Hilferufe an.

Katze Luna ist vor einiger Zeit an Demenz erkrankt. © Instagram/Screenshot/auntiejuliethecatsitter

Anfang März teilte die US-Amerikanerin den herzzerreißenden Moment in einem Instagram-Video. Während in dem Clip ihre andere Katze Ollie entspannt auf dem Bett liegt, sind im Hintergrund die verzweifelten Rufe der neunzehnjährigen Luna zu hören.

Diese Woche sprach Nashawaty mit Newsweek über ihre schwere Zeit mit der oft verwirrten Samtpfote. "Sie ist meine Seelenkatze und hat schon so viel durchgemacht", sagte sie.

"Ich habe sie zu mir genommen, nachdem sie aus einem Haushalt von Messies gerettet wurde, wo sie zwölf Jahre lang in einem Kaninchenkäfig gelebt hatte." Trotz allem sei Luna die "liebevollste und anhänglichste Katze", die sie jemals kennengelernt habe.

Doch seit das arme Tier an Demenz erkrankt ist, ist im Alltag natürlich vieles schwerer. Besonders das sogenannte "Sundowning" stellt ein großes Problem dar.