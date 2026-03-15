Frau lässt ihre demenzkranke Katze allein: Als sie Tierkamera prüft, bricht ihr Herz
Boston (USA) - Was für ein verzweifeltes Miauen! Julie Nashawaty traute ihren Ohren nicht, als sie mithilfe ihrer Tierkamera hörte, was ihre an Demenz erkrankte Katze Luna von sich gab. Die professionelle Katzenbetreuerin aus Boston war so entsetzt, dass sie sich direkt ins Auto setzte, um nach Hause zu fahren. Denn für sie hörten sich die Laute ihrer geliebten Katze wie Hilferufe an.
Anfang März teilte die US-Amerikanerin den herzzerreißenden Moment in einem Instagram-Video. Während in dem Clip ihre andere Katze Ollie entspannt auf dem Bett liegt, sind im Hintergrund die verzweifelten Rufe der neunzehnjährigen Luna zu hören.
Diese Woche sprach Nashawaty mit Newsweek über ihre schwere Zeit mit der oft verwirrten Samtpfote. "Sie ist meine Seelenkatze und hat schon so viel durchgemacht", sagte sie.
"Ich habe sie zu mir genommen, nachdem sie aus einem Haushalt von Messies gerettet wurde, wo sie zwölf Jahre lang in einem Kaninchenkäfig gelebt hatte." Trotz allem sei Luna die "liebevollste und anhänglichste Katze", die sie jemals kennengelernt habe.
Doch seit das arme Tier an Demenz erkrankt ist, ist im Alltag natürlich vieles schwerer. Besonders das sogenannte "Sundowning" stellt ein großes Problem dar.
"Hilferufe" von Katze Luna sind in Instagram-Video zu hören
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Als Sundowning wird ein Symptom bezeichnet, das sich durch zunehmende Verwirrtheit, Angst und Unruhe auszeichnet. Die Symptome können sich am späten Nachmittag, Abend oder in der Nacht verschlimmern.
"In dieser Nacht haben wir sie tatsächlich zum ersten Mal seit Langem über Nacht allein gelassen", erklärte Nashawaty dem US-Magazin. "Wir waren nur etwa 24 Stunden weg und jemand hat spätabends und frühmorgens nach ihr gesehen", fügte sie hinzu.
Das Miauen habe sich für sie so angehört, als habe Luna "Wo seid ihr?", gefragt, so Nashawaty. Deshalb hätten sie und ihre Begleitung sich so beeilt, nach Hause zu kommen.
Die Katzenliebhaberin teilte den Clip vor allem, um den Leuten vor Augen zu führen, dass das Leben einer Katze auch harte Zeiten mit sich bringen kann.
"Ich hoffe, er erinnert die Menschen daran, wie tief unsere Verbindung zu unseren Tieren ist und wie wichtig es ist, geduldig, präsent und mitfühlend mit ihnen umzugehen, besonders wenn sie älter werden", sagte Nashawaty abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/auntiejuliethecatsitter