Frau nimmt fünf Kätzchen bei sich auf: Was ihre Hündin dann tut, ist herzerwärmend

Arlington (USA) - In einer Pflegestelle im US-Bundesstaat Virginia fanden fünf süße Kätzchen ein neues Zuhause. Dabei zeigte sich eine tierische Hausbewohnerin besonders erfreut über die Neuankömmlinge.

Süß! Mit diesen Blicken wurden Fred, Barney, Betty, Pebbles und Bamm-Bamm in Arlington (USA) liebevoll von Hundemama Kona in Empfang genommen. © Screenshot: Instagram.com/shibuyarollcall

Fred, Barney, Betty, Pebbles und Bamm-Bamm hatten das Glück, bei Pflegerin Asa Love Meow von der "Animal Welfare League of Arlington" aufgenommen zu werden.

Doch sie waren bei der Ankunft nicht die einzigen Tiere im Haus.

Kona, eine Hündin die schon länger bei Asa wohnt, konnte ihre helle Aufregung einfach nicht verbergen. Sie freute sich riesig über die fünf neuen "Pflegekinder".

Asa und Hündin Kona haben bereits vielen Kätzchen beim Aufwachsen geholfen. Selbst die Ängstlichsten von ihnen konnten der Zuneigung der beiden Damen nicht widerstehen, berichtet LoveMeow.

Bereits vor der Ankunft der Kätzchen lief Kona unruhig in ihrem Laufstall herum.

"Sie war so aufgeregt, sie zu treffen", erinnerte sich Asa an Konas Vorfreude. Leicht zu erkennen an ihrem wedelnden Schwanz.

Ein paar Tage später war es dann endlich so weit: Kona und die Kätzchen hatten ihr offizielles Kennenlernen. Kona war außer sich vor Freude, als Kätzchen Betty auf ihren Rücken sprang und eine Runde drehte.

Von diesem Zeitpunkt an war die Hündin Bettys persönliches Klettergerüst. Die kleinen Fellknäuel Betty und Pebbles eroberten sofort Konas Beine, ihre Schlappohren und den unaufhörlich wedelnden Schwanz.

Danach machten alle ein gemeinsames Nickerchen.