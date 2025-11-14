Frau sagt Tierarzttermin ab, weil Katze Transportbox abwehrt: Kurz darauf ist sie sprachlos

Dieser Kater ist ein echtes Schlitzohr. Als sein Frauchen im vergangenen Monat mit ihm zum Tierarzt fahren wollte, setzte sich Mozz mit voller Kraft zur Wehr. Alle Versuche, den Stubentiger in die nötige Transportbox zu zwängen, schlugen fehl. Was die Frau rund eine Stunde später sah, verschlug ihr die Sprache. Auf TikTok verbreitete sie schließlich drei "Beweisbilder".

Kater Mozz kann sehr eigensinnig sein. © TikTok/Screenshot/mozz.mango

In einer Fotoshow ist der Grund für die Aufregung der Katzenbesitzerin zu sehen. Mozz macht es sich in der Transportbox, in die er zuvor partout nicht hineingehen wollte, so richtig gemütlich!

Bei seinem Frauchen kam das sehr schlecht an, bei allen anderen dafür umso besser. Knapp 700.000 Klicks hat die Bilderserie auf TikTok inzwischen eingeheimst.

Dennoch klagte Mozz' Besitzerin diese Woche ihr Leid gegenüber Newsweek. Vor allem, weil der Stubentiger es tatsächlich geschafft hatte, den Tierarzttermin zu sprengen.

"Ich musste noch nie einen Termin absagen. Aber er ist ziemlich schlau und weiß genau, wie er sich so positioniert, dass ich ihn nicht in die Box bekomme", erklärte sie dem US-Magazin und fügte hinzu: "Er klammert sich an den Rand und miaut." Dabei sei sie auf dieses Szenario gut vorbereitet gewesen.

Warum scheiterte es dennoch?