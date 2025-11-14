Frau sagt Tierarzttermin ab, weil Katze Transportbox abwehrt: Kurz darauf ist sie sprachlos
Dieser Kater ist ein echtes Schlitzohr. Als sein Frauchen im vergangenen Monat mit ihm zum Tierarzt fahren wollte, setzte sich Mozz mit voller Kraft zur Wehr. Alle Versuche, den Stubentiger in die nötige Transportbox zu zwängen, schlugen fehl. Was die Frau rund eine Stunde später sah, verschlug ihr die Sprache. Auf TikTok verbreitete sie schließlich drei "Beweisbilder".
In einer Fotoshow ist der Grund für die Aufregung der Katzenbesitzerin zu sehen. Mozz macht es sich in der Transportbox, in die er zuvor partout nicht hineingehen wollte, so richtig gemütlich!
Bei seinem Frauchen kam das sehr schlecht an, bei allen anderen dafür umso besser. Knapp 700.000 Klicks hat die Bilderserie auf TikTok inzwischen eingeheimst.
Dennoch klagte Mozz' Besitzerin diese Woche ihr Leid gegenüber Newsweek. Vor allem, weil der Stubentiger es tatsächlich geschafft hatte, den Tierarzttermin zu sprengen.
"Ich musste noch nie einen Termin absagen. Aber er ist ziemlich schlau und weiß genau, wie er sich so positioniert, dass ich ihn nicht in die Box bekomme", erklärte sie dem US-Magazin und fügte hinzu: "Er klammert sich an den Rand und miaut." Dabei sei sie auf dieses Szenario gut vorbereitet gewesen.
Warum scheiterte es dennoch?
Besitzerin kann nur noch mit dem Kopf schütteln
Sie habe extra 30 Minuten vor der eigentlichen Abfahrt damit begonnen, Mozz auf den Tierarztbesuch vorzubereiten, erzählte die TikTokerin.
Der Kampf war also einkalkuliert. Nur nicht der Wille der Samtpfote, diesen derart konsequent durchzuhalten. Doch Mozz setzte sogar noch einen drauf!
"Endlich hatte ich ihn einmal hineingekriegt. Aber während ich den Reißverschluss schloss, öffnete er eine Ecke und schob sich hinaus", erklärte die Katzenfreundin.
Schließlich habe sie Angst gehabt, ihre Fellnase bei der Aktion zu verletzen, weshalb sie schließlich abgebrochen habe.
Umso bitterer war es für die Frau, den Kater schließlich entspannt in der Box zu sehen, als alles vorbei war. Sie konnte darüber nur noch den Kopf schütteln.
