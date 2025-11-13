Frau sieht Fotos ihrer Hausgeburt durch: Was ihre Katze darauf tut, berührt nicht nur ihr Herz
USA - "Nachtfunde" ist derzeit ein Trend auf TikTok. Dabei stellen User ältere Aufnahmen vor, die sie im Nachhinein als kleine Schätze empfinden. So erging es kürzlich der TikTokerin Maria, als sie sich die Fotos von ihrer Hausgeburt ansah. Die US-Amerikanerin entdeckte darauf ihre Katze Jack. Bald darauf kamen die Erinnerungen hoch.
Ihre TikTok-Fotoshow besteht nur aus zwei Fotos. Das hat jedoch seit dem vergangenen Monat für einen viralen Hit gereicht. Auf dem ersten Bild ist Samtpfote Jack neben ihrer Besitzerin zu sehen, die gerade in den Wehen liegt.
Auf dem zweiten Bild legt die Katze ihren Kopf an den ihrer Besitzerin. Im Untertitel des Clips heißt es, sie sei bei all ihren drei Hausgeburten immer dabei gewesen, habe jedes Mal Trost bei den Wehen gespendet.
Diese Geschichte und die dazugehörigen Bilder kommen auf TikTok sehr gut an. Mehr als vier Millionen Klicks sind inzwischen zusammengekommen. Den Menschen geht die Fürsorge des Tiers ebenso ans Herz wie Maria.
In einem Interview mit Newsweek hat die dreifache Mutter diese Woche erklärt, warum Jack so extrem zutraulich zu ihr ist.
Viraler TikTok-Hit auch auf Instagram abrufbar
Maria erzählte dem US-Magazin, sie habe Jack am Tag ihrer Geburt zusammen mit vier anderen Kätzchen kennengelernt. Sie sei damals ihre Pflegemutter gewesen.
Leider seien in den ersten 24 Stunden zwei der Katzenjungen gestorben. "Ich weiß nicht genau, was sie hatten, aber Jack und das andere Kätzchen wurden krank und brauchten rund um die Uhr Pflege. Das dritte Kätzchen, das wir Colby nannten, lebte nur etwa eine Woche", so Maria.
Kein Wunder, dass Jack seitdem so anhänglich ist. Die Fellnase ist total auf die junge Frau geprägt.
Das zeigte sich besonders bei der Hausgeburt: "Sie rannte zu mir, stieß mich mit dem Kopf an und schnurrte, wenn eine Wehe einsetzte, und ging dann zurück und beobachtete mich vom anderen Ende des Raumes aus", sagte Maria.
