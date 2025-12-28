Täuschend echt: Mit diesem Trick bettelt Katze Pesto nach mehr Streicheleinheiten
Illinois (Chicago, USA) - Mit ihren dramatischen Posen erobert eine kleine Katze das Internet - ihr theatralisches Betteln um Aufmerksamkeit lässt alle schmunzeln.
Katzenbesitzerin Meg Valenti (29) hat in den sozialen Medien ein Video geteilt, das zeigt, zu welchen unerwarteten Maßnahmen ihre Katze greift, wenn sie mehr Aufmerksamkeit braucht.
In dem Clip ist zu sehen, wie Katze Pesto plötzlich anfängt, zu humpeln und ihre Pfote angewinkelt hochhält. Als die Kamera näher kommt, springt die Katze vom Fensterbrett und läuft auf allen Vieren weg.
Gegenüber Newsweek erzählte die 29-Jährige von dem lustigen Verhalten, das Pesto fast täglich an den Tag legt. Die Samtpfote täuscht eine Beinverletzung vor, sobald sie merkt, dass Frauchen gerade beschäftigt ist. Besonders kurios: Je nach Stimmung scheint immer ein anderes Bein "betroffen" zu sein.
"Sie ist das liebevollste Tier, das ich je kennengelernt habe, und extrem futtermotiviert. Alles, was sie will, ist Aufmerksamkeit und Leckerlis", erzählte Valenti. Und wenn sie das nicht bekommt, greift Pesto eben zu ihren ganz eigenen Tricks.
Die Katze erreichte mit ihrem Auftritt über 1 Million Aufrufe
Besitzerin ist begeistert von Pestos Posen
Als die Katze das erste Mal humpelte, war die Sorge groß: Valenti bat sogar eine befreundete Tierärztin, vorbeizukommen. Doch nach einer kurzen Untersuchung war schnell klar, "was für eine großartige Schauspielerin Pesto wirklich ist".
"Ihre Posen bereiten uns so viele Freunde", erklärte Valenti gegenüber Newsweek. "Sobald wir erfuhren, dass sie tatsächlich nicht verletzt war, wurde es zu einer lustigen Geschichte."
Das Video ging in kurzer Zeit auf TikTok viral. In den Kommentaren meldeten sich zahlreiche Katzenbesitzer, die von ähnlichen Erfahrungen berichteten und viele zeigten sich beeindruckt von Pestos schauspielerischem Talent.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/TikTok/________marge________