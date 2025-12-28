Täuschend echt: Mit diesem Trick bettelt Katze Pesto nach mehr Streicheleinheiten

Illinois (Chicago, USA) - Mit ihren dramatischen Posen erobert eine kleine Katze das Internet - ihr theatralisches Betteln um Aufmerksamkeit lässt alle schmunzeln.

Die Katze wurde als Streunerin von Meg Valenti aufgenommen. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/________marge________

Katzenbesitzerin Meg Valenti (29) hat in den sozialen Medien ein Video geteilt, das zeigt, zu welchen unerwarteten Maßnahmen ihre Katze greift, wenn sie mehr Aufmerksamkeit braucht.

In dem Clip ist zu sehen, wie Katze Pesto plötzlich anfängt, zu humpeln und ihre Pfote angewinkelt hochhält. Als die Kamera näher kommt, springt die Katze vom Fensterbrett und läuft auf allen Vieren weg.

Gegenüber Newsweek erzählte die 29-Jährige von dem lustigen Verhalten, das Pesto fast täglich an den Tag legt. Die Samtpfote täuscht eine Beinverletzung vor, sobald sie merkt, dass Frauchen gerade beschäftigt ist. Besonders kurios: Je nach Stimmung scheint immer ein anderes Bein "betroffen" zu sein.

"Sie ist das liebevollste Tier, das ich je kennengelernt habe, und extrem futtermotiviert. Alles, was sie will, ist Aufmerksamkeit und Leckerlis", erzählte Valenti. Und wenn sie das nicht bekommt, greift Pesto eben zu ihren ganz eigenen Tricks.