Frau streichelt Dobermann, Katze schaut zu: Was dann passiert, berührt alle Herzen

Palm Springs (USA) - In einem viralen Video versucht eine Tierhalterin, ihrer Katze beizubringen, wie man ihren Dobermann streichelt - die Reaktion des Hundes brachte zahlreiche Herzen zum Schmelzen.

Kätzchen Wasabi ahmte das Verhalten ihres Frauchens allmählich nach - dem Hund schien es zu gefallen. © Instagram/diesel_dobie

Die niedlichen Aufnahmen, die auf dem Instagram-Kanal "diesel_dobie" geteilt wurden, zeigen, wie die Tierbesitzerin sanft ihren Hund streichelt. Ihre Katze schaut dabei zu und ahmt das Verhalten ihres Frauchens tatsächlich allmählich nach.

Der Dobermann ist von der beruhigenden Interaktion so begeistert, dass er sich fast ein wenig zu sehr entspannt und auf seine kleine Schwester legt.

"Ich bringe meinem kleinen Tiger bei, wie man einen Dobermann streichelt. Ich zeige ihm, was er tun muss. Er passt gut auf", schreibt die US-Amerikanerin aus Kalifornien zu dem Video.

Gegenüber Newsweek erzählte die Frau, dass ihre Katze namens Wasabi es liebt, in der Nähe des Dobermanns namens Diesel zu sein.

Die beiden Haustiere sind ein Herz und eine Seele und lieben es, füreinander da zu sein.