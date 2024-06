Frau will Katze küssen: Was das Tier daraufhin tut, strapaziert Millionen Lachmuskeln

New York (USA) - Küssen verboten! Wenn Nina ihrer Katze Maya einen Schmatzer aufdrücken will, ist das Entsetzen bei der Fellnase groß. Angewidert dreht sie sich weg, beugt sich nach hinten oder weicht auf eine andere Weise aus.

Maya, so die Kindergärtnerin, sei sehr wählerisch, wenn es darum gehe, Zuneigung zuzulassen. Dies geschehe grundsätzlich zu den Bedingungen der Katze . Dennoch gebe es hin und wieder gute Momente.

In einem Interview mit Newsweek schilderte sie ihre Situation diese Woche noch etwas genauer.

Oder sollte man die User in diesem Fall besser "Leidtragende" nennen? Das gut 24 Millionen Mal angeklickte Video (siehe unten) hat nämlich seit dem 3. Juni mehr als 15.000 Kommentare erhalten.

Versucht Nina, die mit Maya und Kater Munchkin in New York lebt, es weiter, muss sie damit rechnen, dass ihre Katze wütend die Zähne fletscht. Offenbar kennen viele Katzenbesitzer solche Reaktionen von ihren Samtpfoten. Denn auf TikTok amüsieren sich Millionen Menschen über das entsprechende Video.

Katze Maya reagiert entsetzt, wenn ihr Frauchen sie küssen will. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lovemesomenina

"Sie ist abends liebevoll, wenn ich ins Bett gehe. Sie legt sich neben mich, schnurrt und verlangt nach Streicheleinheiten", so die New Yorkerin. "Wir hören uns gemeinsam Podcasts an, um einzuschlafen."

Zum Glück hat Nina mit ihrem Kater noch eine stille Reserve. "Ihr Bruder Munchkin gibt mir morgens Zuneigung. Abends ist also Mayas Zeit und morgens die von Munchkin", so die zweifache Katzenbesitzerin.

Ansonsten sei Maya ein sehr liebes Wesen, das sich gerne in ihrer Nähe aufhalte, sagte Nina. Insbesondere wenn sie sich gerade ihre Haare, Nägel sowie ihr Make-up mache.

Nur eben das Küssen, das sollte Nina auch in Zukunft tunlichst vermeiden.