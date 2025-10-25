So viel Leid in kleinen Augen: Tierheim bittet "von Herzen" um Hilfe für Katzenabteilung

Dellbrück - Im Tierheim Dellbrück bei Köln herrscht gerade Ausnahmezustand: Die Mitarbeiter kümmern sich um eine 17-köpfige Katzengruppe, die aus furchtbaren Zuständen gerettet wurde.

Kein schöner Anblick: Alle Katzen aus der Sicherstellung wirken traurig und scheu. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ tierheim_dellbrueck

"Vorgestern haben wir 17 Katzen aus einer Sicherstellung aufgenommen, darunter fünf tragende Katzenmütter", schreibt das Tierheim in seinem neuesten Beitrag auf Instagram.



Die meisten der Samtpfoten sind sogenannte Scottish-Fold-Katzen, eine Rasse, die wegen ihrer gefalteten Öhrchen zwar süß aussieht, aber leider oft mit chronischen Krankheiten zu kämpfen hat.

Besonders schlimm: Die Katzen sollen aus einer Etagenwohnung befreit worden sein, in der ganze 48 von ihnen lebten und offenbar gezüchtet worden.

Das Tierheim macht sich jetzt schon auf über 20 weitere Katzen gefasst. Aktuell befinden sich einige von ihnen noch in Quarantäne.

Ein Blick genügt, um zu erkennen, dass die schrecklichen Umstände bei den Tieren ihre Spuren hinterlassen haben: Sie alle schauen traurig mit großen Augen in die Kamera und zittern fast vor Angst.